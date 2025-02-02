فريق مبادرة مطروح للطلائع «السفير الأخضر» يستعرضون أعمالهم ببرنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية

استعرض أبناء مطروح أعضاء فريق مبادرة «السفير الأخضر» للطلائع أعمالهم المتميزة أمام لجنة التحكيم ببرنامج «نتشارك» للمبادرات المجتمعية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، جاء ذلك خلال الحفل الختامي للبرنامج، الذي يقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 30 يناير حتى 3 فبراير.

وخلال العرض، قدم أعضاء الفريق رؤيتهم وأهداف مبادرتهم أمام قيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولي منظمة اليونيسف وأعضاء لجنة التحكيم، مؤكدين دور المبادرة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية، وقد نالت أعمالهم استحسان السادة المسئولين لجنة التحكيم.

وقد ضم فريق «السفير الأخضر» كلًا من «هبة الله أيمن، زياد أمير، روان محمود، ياسين محمود»، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في تنفيذ المبادرة وإبراز أثرها الإيجابي في المجتمع، من خلال تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي، وتنمية الوعي بأهمية المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.

وساهم أعضاء الفريق في تصميم وتنفيذ أنشطة متنوعة ضمن المبادرة، شملت حملات توعية، وورش عمل، ومشروعات ميدانية، استهدفت فئات مختلفة من المجتمع، مما جعل المبادرة نموذجًا يُحتذى به في العمل الشبابي الهادف.

علمًا بأنه تم عرض مبادرة محافظة مطروح للشباب «بإيدِك» أمس، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا أيضًا من السادة أعضاء لجنة التحكيم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وبتوجيهات "إيمان عبد الجابر" وكيل الوزارة، والدكتور "وليد رفاعى" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، "راندا البيطار" مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب.

رافق الوفد المشارك في الحفل الختامي "إسلام السيد" مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والدكتورة "هبة الراوي" المنسق الفني للبرنامج، "حمدي سالم" المنسق الإعلامي، بالإضافة إلى مدربي البرنامج "هاجر صلاح"، "رحمة كمال"...