بنسبة نجاح 89.4% ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية..نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية: نجاح بنسبة 89.4% وإشادة بالطلاب المتفوقين.

اعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه تابع التفاصيل

محافظ الدقهلية يعتمد النتيجة ويهنئ الطلاب الأوائل اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 89.4%، وذلك بعد عرض النتيجة من قبل الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تعرف على أعداد الطلاب ونسب النجاح بالشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

حسب ما أوضحه وكيل الوزارة، تقدم للامتحانات هذا العام 126،294 طالبًا وطالبة، تمكن منهم 112،937 من تحقيق نسبة نجاح 50% فأكثر، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى التحصيل الدراسي لهذا العام.

نتيجة الشهادة الاعدادية

تهنئة خاصة من المحافظ للطلاب المتفوقين في الشهادة الاعدادية بالدقهلية

وجه اللواء طارق مرزوق تهنئة خاصة للطلاب الناجحين، معبرًا عن فخره بجهودهم المبذولة، كما أشاد بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال هذه المرحلة الدراسية الهامة.

وأضاف أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون جهود مديرية التربية والتعليم والمعلمين الذين بذلوا قصارى جهدهم في دعم الطلاب وتقديم بيئة تعليمية متميزة.

جهود لتطوير التعليم في محافظة الدقهلية

أكد محافظ الدقهلية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير التعليم، سواء من خلال تحسين المناهج الدراسية، أو تحديث البنية التحتية للمدارس، أو دعم الأنشطة التعليمية التي تساعد الطلاب على تحقيق التفوق العلمي والمهاري.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية باستخدام رقم الجلوس، أو من خلال الذهاب إلى المدارس للحصول على كشوف النتائج الرسمية.

فرص جديدة للطلاب غير الناجحين في الشهادة الاعدادية

بالنسبة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ، أكد المحافظ أن هناك فرصة لإعادة الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني، مع تقديم دعم إضافي من المدارس لتحسين مستواهم والاستعداد الجيد للاختبارات القادمة.

هذا وتستمر محافظة الدقهلية في دعم العملية التعليمية، لتوفير بيئة مثالية تساعد الطلاب على تحقيق المزيد من النجاحات والتميز الأكاديمي.