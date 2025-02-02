الآن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية الاستعلام برقم الجلوس..نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2025: نسبة نجاح 89.4% والاستعلام متاح الآن.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية الاستعلام عن نتائج الشهاده الاعداديه الترم الأول

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 89.4%، في خطوة تعكس جهود المنظومة التعليمية بالمحافظة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن إتاحة النتيجة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

2. اختيار أيقونة "نتيجة الشهادة الإعدادية 2025".

3. إدخال الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح.

4. الضغط على "استعلام" لعرض النتيجة فورًا.

نتيجة الشهادة الاعدادية

إحصائيات وأرقام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

صرّح الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات هذا العام بلغ 126،294 طالبًا وطالبة، فيما اجتاز الاختبارات بنجاح 112،937 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 89.4%.

تهنئة المحافظ للطلاب المتفوقين في محافظة الدقهلية بالشهادة الإعدادية وتقدير الجهود المبذولة

وجّه محافظ الدقهلية التهنئة للطلاب الناجحين، مشيدًا بتفوقهم، كما أثنى على دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم وكافة القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

تعرف على موعد إعلان أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

من المقرر أن يتم الإعلان عن قائمة الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة خلال الساعات المقبلة، تكريمًا لإنجازاتهم الأكاديمية.

المرحلة القادمة والاستعداد للفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

بعد إعلان النتائج، يستعد الطلاب للعودة إلى الدراسة واستكمال العام الدراسي، وسط توقعات بمزيد من الجهود لرفع مستوى التحصيل العلمي وتعزيز مهارات الطلاب استعدادًا للمرحلة الثانوية.

للاستعلام عن النتيجة فورًا، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية عبر الرابط المخصص.