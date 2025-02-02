اغتيال حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

عاجل | حزب الله يعلن موعد تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في 23 فبراير 2025 وسط إجراءات مشددة.. أعلن أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم أن مراسم تشييع الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ستُقام يوم الأحد 23 فبراير 2025، في حدث يُنتظر أن يشهد حضورًا شعبيًا كبيرًا.

تفاصيل إعلان التشييع

في كلمة ألقاها حول التطورات في جنوب لبنان، قال نعيم قاسم: "استُشهد السيد حسن نصر الله في ظروف معقدة وصعبة، ولم يكن هناك إمكانية لإجراء التشييع في حينه. لكنه كان رمزًا ونموذجًا وأيقونة للمقاومة، لذلك ارتأينا تحديد موعد رسمي يليق بمكانته".

كما أوضح أن التشييع سيشمل أيضًا السيد هاشم صفي الدين، الذي تم انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله بعد استشهاد نصر الله، حيث "استشهد بصفته أمينًا عامًا للحزب".

وأكد أن شعار التشييع سيكون "إنا على العهد"، داعيًا إلى عدم إطلاق النار خلال مراسم التشييع أو في أي وقت آخر، مشددًا على أن هذا السلوك غير مقبول لما يسببه من أذى للناس.

اغتيال حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

في 27 سبتمبر 2024، نفذت إسرائيل ضربة جوية قوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى اغتيال حسن نصر الله وعدد من قيادات حزب الله، وهو ما أشعل مواجهة عسكرية استمرت قرابة شهرين.

وفي 22 أكتوبر 2024، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن اغتيال هاشم صفي الدين، الذي كان قد تولى منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله قبل أن يُنتخب أمينًا عامًا خلفًا لنصر الله. الحزب نعى صفي الدين رسميًا بعد يوم من اغتياله.