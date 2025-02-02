أرتيتا يقهر جوارديولا.. آرسنال يكتسح مانشستر سيتي بخماسية في قمة الدوري الإنجليزي

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لخسارة ثقيلة أمام نظيره آرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

تمكن مارتن أوديجارد من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح آرسنال في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من كاي هافيرتز إلى أوديجارد الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

ونجح إرلينج هالاند في تسجيل هدف التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 55، بعد عرضية من سافيو موريرا من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها هالاند برأسية رائعة، سكنت الشباك.

واستطاع توماس بارتي أن يحرز الهدف الثاني لصالح آرسنال في الدقيقة 57، بعد تمريرة بالخطأ من فيل فودين لتصل إلى بارتي الذي توغل بالكرة إلى حدود منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس ستيفان أورتيجا.

وسجل مايلز لويس سكيلي الهدف الثالث لصالح آرسنال في الدقيقة 62، بعد تمريرة من ديكلان رايس إلى سكيلي الذي راوغ المدافع بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة قوية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس أورتيجا من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز كاي هافيرتز الهدف الرابع لصالح آرسنال في الدقيقة 75، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها هافيرتز الذي سدد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل إيثان نوانيري الهدف الخامس لصالح آرسنال، بعد تمريرة طولية من ديكلان رايس إلى نوانيري الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يحتل السيتيزن المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة، بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 7 مواجهات، فيما يحتل الجانرز وصافة الترتيب برصيد 50 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة مواجهتين.