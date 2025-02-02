تفاصيل عملية اغتيال حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

عاجل | حزب الله يعلن موعد تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في 23 فبراير 2025 وسط إجراءات مشددة

عربي ودولي
عاجل | حزب الله يعلن
عاجل | حزب الله يعلن موعد تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

عاجل | حزب الله يعلن موعد تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في 23 فبراير 2025 وسط إجراءات مشددة.. أعلن نعيم قاسم، أمين عام حزب الله اللبناني، أن مراسم تشييع الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ستُقام يوم الأحد 23 فبراير 2025، في حدث من المتوقع أن يشهد مشاركة جماهيرية ضخمة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

التشييع وتأجيله بسبب الظروف الأمنية

في كلمته حول التطورات في جنوب لبنان، أوضح نعيم قاسم أن استشهاد حسن نصر الله جاء في وقت عصيب، ما حال دون إقامة التشييع في حينه. وأشار إلى أن الحزب قرر إقامة مراسم التشييع بعد استقرار الأوضاع الأمنية نسبيًا، معتبرًا أن السيد نصر الله رمز وأيقونة في المقاومة، لذا كان من الضروري تحديد موعد يليق بمكانته.

كما أضاف أن التشييع سيشمل أيضًا السيد هاشم صفي الدين، الذي تم انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله بعد أربعة أيام من استشهاد نصر الله، لكنه سرعان ما اغتيل هو الآخر في 22 أكتوبر 2024. وأكد قاسم أن شعار التشييع سيكون "إنا على العهد"، داعيًا إلى الالتزام بالهدوء وعدم إطلاق النار، لتجنب أي مخاطر قد تؤثر على سلامة المشاركين.

تفاصيل عملية اغتيال حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

txt

نعيم قاسم: تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين يوم الأحد 23 فبراير الحالي

txt

عاجل ـ نعيم قاسم: تشييع الأمين العام الراحل لحــزب الله حسن نصر الله يوم 23 فبراير

في 27 سبتمبر 2024، نفذت إسرائيل ضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن اغتيال حسن نصر الله مع عدد من قيادات الحزب. وردًّا على ذلك، اندلعت مواجهات عسكرية بين حزب الله وإسرائيل استمرت نحو شهرين، قبل أن تتوقف مؤقتًا بعد وساطات دولية.

وفي 22 أكتوبر 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال هاشم صفي الدين، الذي كان قد تولى منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله قبل أن يُنتخب أمينًا عامًا للحزب. وبعد ذلك بيوم، نعى حزب الله رسميًا قائده الجديد، مؤكدًا استمرار مسيرته.

حزب الله حسن نصر هاشم صفي الدين التشييع بيروت الضاحية الجنوبية امين عام اغتيال المقاومة اسرائيل الجيش الإسرائيلي القصف الضربة الجوية المواجهات لبنان الحرب النعي المجلس التنفيذي المواجهة نعيم قاسم شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي فبراير الاستهداف التوتر الأمني التصعيد الحدود الجنوب

مواد متعلقة

عاجل | حزب الله يعلن موعد تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في 23 فبراير 2025 وسط إجراءات مشددة

نعيم قاسم: تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين يوم الأحد 23 فبراير الحالي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- غدير صيام تروي أسرارًا جديدة عن زوجها الشهيد محمد الضيف: من مشجع أهلاوي إلى قائد عسكري ومتابع دائم للمحقق كونان ( التفاصيل النادرة)

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد