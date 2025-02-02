أعلن نعيم قاسم الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أن جثمان سلفه حسن نصر الله سيتم تشييعه رسميًا في 23 فبراير/شباط 2025، بعد قرابة خمسة أشهر من اغتياله في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب الرئيسي.

وداع مزدوج لقيادتين بارزتين

تشييع تاريخي في لبنان.. وداع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في 23 فبراير، في تصريحاته، أكد نعيم قاسم أن التشييع سيشمل أيضًا هاشم صفي الدين، الذي استُشهد في أكتوبر/تشرين الأول 2024، خلال غارة إسرائيلية أخرى على الضاحية الجنوبية، وذلك بعد أسابيع من توليه منصب الأمين العام للحزب خلفًا لنصر الله.

وكان صفي الدين، المولود عام 1964، من أبرز الشخصيات داخل "حزب الله"، وغالبًا ما تم تداوله كأحد الخلفاء المحتملين لنصر الله، قبل أن يلقى المصير ذاته، في عملية إسرائيلية وصفت بأنها "الأخطر" ضد قيادة الحزب منذ سنوات.

عاجل- نعيم قاسم: سيتم تشييع هاشم صفي الدين بصفته أمينا عاما سابقا لحـزب الله

شعار التشييع وتعليمات صارمة

أوضح قاسم أن شعار التشييع سيكون "إنا على العهد"، في إشارة إلى استمرار الحزب في مساره رغم فقدان أبرز قياداته، كما شدد على ضرورة الالتزام بالهدوء خلال المراسم، محذرًا من إطلاق النار في الهواء، واصفًا هذا السلوك بأنه "عمل منكر وأذية للناس".

رسائل سياسية وسط التصعيد

يأتي هذا التشييع في ظل تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل، واستمرار العمليات العسكرية المتبادلة على الحدود اللبنانية ويرى مراقبون أن المراسم ستكون استعراضًا لقوة الحزب وقدرته على الحفاظ على تماسكه رغم الضربات الإسرائيلية المتلاحقة.



سيكون 23 فبراير 2025يومًا فارقًا في تاريخ "حزب الله"، حيث سيتجمع آلاف المشيعين في بيروت لتوديع اثنين من أبرز قيادات الحزب، في حدث سيحمل أبعادًا سياسية وعسكرية تتجاوز كونه مجرد جنازة.