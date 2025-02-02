ترامب: على كندا أن تصبح الولاية الـ51 لتلغي رسومها الجمركية

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بوابة الفجر



كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أنه ينبغي على كندا أن تصبح الولاية الـ51 للولايات المتحدة حتى تخفض ضرائبها وتلغي رسومها الجمركية.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة تدفع مليارات الدولارات لدعم كندا، متسائلا: "لماذا؟.. لا يوجد سبب" كما أكد أن بلاده لا تحتاج إلى أي شيء من كندا، حيث أن أمريكا لديها طاقة غير محدودة وعليها أن تصنع سياراتها بنفسها، كما أن لديها من الأخشاب أكثر مما يمكنها استخدامه، حسب تعبيره.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "دون هذه الإعانات الضخمة، ستختفي كندا من الوجود كدولة قابلة للحياة، صعب، لكنها حقيقة!"، ولفت ترامب إلى أنه "لهذا السبب على كندا أن تصبح الولاية الـ51 لدينا، وهذا يعني ضرائب أقل بكثير وحماية عسكرية أفضل بكثير للشعب الكندي ودون رسوم جمركية".

يشار إلى أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا، بفرض رسوم بنسبة 10% على الطاقة من كندا، و25% من السلع الأخرى، وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الـ4 من فبراير الجاري

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