محافظ الجيزة يستقبل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقاهرة والجيزة السابق

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

إستقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس فؤاد زكريا الرئيس السابق للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك عقب صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بتكليفه بمهام  مدير عام الإدارة العامة لصيانة المجاري المائية للوجه القبلي.
و أثنى محافظ الجيزة على دور المهندس فؤاد زكريا في إدارة شئون الإدارة المركزية للموارد المائية والرى والتعاون المثمر بالملفات المشتركة مع محافظة الجيزة مما ساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى محافظة الجيزة، مقدما له الشكر على ما بذله من مجهودات طوال مدة خدمته.
من جانبه تقدم المهندس فؤاد زكريا بالشكر لمحافظ الجيزة لتعاون أجهزة المحافظة ودورها فى تسهيل أعمال الإدارة وسرعة الإستجابة لإحتياجات ومتطلبات العمل.
كما تبادل الطرفان الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح بما يخدم مصلحة المواطنين.

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