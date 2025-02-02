ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية برقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2025 برقم الجلوس والاسم محافظ الدقهلية يعتمد النتيجة رسميًا.

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية الاستعلام برقم الجلوس

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 89.4%.

جاء ذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية، والتي أجرتها مديرية التربية والتعليم لضمان دقة النتائج.

وأكد المحافظ أن النتيجة متاحة الآن إلكترونيًا، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية باستخدام رقم الجلوس والاسم، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في مسيرتهم التعليمية.

تفاصيل النتيجة وأعداد الطلاب في الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية

الناجحين أوضح الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام بلغ 126،294 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 112،937 طالبًا وطالبة، أي أن نسبة النجاح تجاوزت 89%.

وأشار العربي إلى أن عملية التصحيح تمت بمنتهى الشفافية والدقة لضمان حصول كل طالب على حقه، مؤكدًا أن النتائج تعكس مستوى الطلاب وأداءهم خلال الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الاعدادية

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

2. اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.

3. إدخال رقم الجلوس أو الاسم بالكامل.

4. الضغط على استعلام، وستظهر النتيجة فورًا.

تهنئة من محافظ الدقهلية للطلاب المتفوقين في الشهادة الاعدادية

وجه اللواء طارق مرزوق التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء الأمور، مشيدًا بجهود المعلمين والإدارات التعليمية في تقديم تجربة تعليمية متميزة.

كما حث الطلاب على مواصلة التفوق لتحقيق مستقبل مشرق.

كيفيه الاستعلام عن نتائج الشهاده الاعداديه الترم الأول في محافظة الدقهلية

رابط النتيجة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية برقم الجلوس والاسم

حيث يمكنكم الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية كما نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في المراحل الدراسية القادمة.