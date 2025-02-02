التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات 2025

اضبط جهازك الآن | التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات والعرب سات 2025.. تُعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أشهر القنوات الوثائقية التي تحظى بمتابعة واسعة من عشاق البرامج الثقافية، العلمية، والتاريخية. تقدم القناة محتوى متنوعًا يشمل عالم الحيوان، الفضاء، البيئة، العلوم، التكنولوجيا، والاكتشافات الأثرية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لجميع الفئات العمرية.

تتميز القناة ببث برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمحتواها دون إزعاج الإعلانات الطويلة. كما تتيح القناة إمكانية استقبالها بسهولة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك من خلال إدخال الترددات المحدثة على أجهزة الاستقبال.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات 2025

لضمان متابعة أحدث البرامج الوثائقية والعلمية، تم تحديث تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات، ليصبح كما يلي:

التردد : 11411

: 11411 القمر الصناعي : النايل سات

: النايل سات معدل الترميز : 30000

: 30000 الاستقطاب: عمودي

تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد عبر العرب سات

يمكن أيضًا استقبال القناة عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد : 11804

: 11804 القمر الصناعي : العرب سات

: العرب سات الاستقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز

لإضافة القناة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

افتح جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال، ثم انتقل إلى قائمة الإعدادات باستخدام الريموت كنترول. اختر خيار التركيب اليدوي. حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة من خلاله. أدخل التردد الصحيح، معدل الترميز، والاستقطاب كما هو موضح أعلاه. اضغط على زر البحث وانتظر لحظات حتى يتم العثور على القناة. بمجرد ظهور القناة في القائمة، اضغط على زر الحفظ لتثبيتها على جهازك.

لماذا تختار قناة ناشيونال جيوغرافيك؟

محتوى وثائقي تعليمي عالي الجودة.

عرض برامج حصرية عن الكائنات الحية، الفضاء، التكنولوجيا، والاكتشافات العلمية .

. دون انقطاع إعلاني طويل، مما يمنح تجربة مشاهدة ممتعة.

متاحة على مختلف الأقمار الصناعية، ما يتيح سهولة استقبالها.

البرامج الشهيرة على قناة ناشيونال جيوغرافيك

أسرار الكون – استكشاف أعماق الفضاء وأحدث النظريات العلمية حول الكون.

مملكة الحيوان – نظرة مذهلة على عالم الحيوانات وسلوكها في البيئات المختلفة.

تحقيقات الكوارث الجوية – تحليل تفصيلي لحوادث الطائرات وأسبابها.

هياكل عملاقة – عرض لأبرز المشاريع الهندسية الضخمة حول العالم.