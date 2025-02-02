إمساكية رمضان 2025.. مواعيد السحور والفطور وموعد أول أيام الشهر الكريم

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2025، حيث تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال هذا الشهر المبارك الذي يُعد من أعظم الشهور عند المسلمين، فهو شهر الصيام والعبادة والتقرب إلى الله، ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن غرة شهر رمضان لعام 1446 هجريًا ستوافق يوم السبت 1 مارس 2025 ميلاديًا، وذلك بعد أن كان غرة شهر شعبان أمس الجمعة، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

وفي إطار حرص موقع الفجر الإلكتروني على تقديم الخدمات المهمة لقرائه، نُقدم لكم إمساكية رمضان 2025 والتي تحتوي على مواقيت الصلاة، ومواعيد السحور، والإمساك، والإفطار، لتكون دليلك اليومي خلال أيام الشهر الكريم.

إمساكية رمضان 2025 لمدينة القاهرة

اليوم التاريخ الميلادي السحور الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء السبت 1 مارس 2:34 4:34 4:54 6:21 12:07 3:25 5:54 7:11 الأحد 2 مارس 2:33 4:33 4:53 6:20 12:07 3:26 5:55 7:12 الإثنين 3 مارس 2:32 4:32 4:52 6:19 12:07 3:26 5:55 7:13 الثلاثاء 4 مارس 2:31 4:31 4:51 6:17 12:07 3:26 5:56 7:13 الأربعاء 5 مارس 2:30 4:30 4:50 6:16 12:06 3:27 5:57 7:14 الخميس 6 مارس 2:29 4:29 4:49 6:15 12:06 3:27 5:57 7:15 الجمعة 7 مارس 2:28 4:28 4:48 6:14 12:06 3:27 5:58 7:15 السبت 8 مارس 2:27 4:27 4:47 6:13 12:06 3:27 5:59 7:16 الأحد 9 مارس 2:25 4:25 4:45 6:12 12:05 3:28 5:59 7:17 الإثنين 10 مارس 2:24 4:24 4:44 6:11 12:05 3:28 6:00 7:17 الثلاثاء 11 مارس 2:23 4:23 4:43 6:09 12:05 3:28 6:01 7:18 الأربعاء 12 مارس 2:22 4:22 4:42 6:08 12:05 3:28 6:01 7:19 الخميس 13 مارس 2:21 4:21 4:41 6:07 12:04 3:29 6:02 7:19 الجمعة 14 مارس 2:19 4:19 4:39 6:06 12:04 3:29 6:03 7:20 السبت 15 مارس 2:18 4:18 4:38 6:05 12:04 3:29 6:03 7:21

إمساكية رمضان 2025 وحسابات دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وأن أول أيامه يوافق السبت 1 مارس 2025 ميلاديًا، وأخر أيامه يوافق الأحد 30 مارس 2025، ليكون عيد الفطر المبارك يوم الإثنين 31 مارس 2025. ومع ذلك، سيتم التأكد من ذلك عبر استطلاع هلال شهر رمضان من قِبل دار الإفتاء المصرية كما هو متبع سنويًا.

أهمية إمساكية رمضان 2025 للمسلمين

تساعد إمساكية رمضان 2025 الصائمين في معرفة مواقيت الصلاة، ومواعيد السحور والإفطار، مما يُسهل عليهم الالتزام بالعبادات وتنظيم وقتهم في هذا الشهر الفضيل. ومن المعروف أن شهر رمضان يشهد زيادة في العبادات والتقرب إلى الله من خلال الصيام، الصلاة، وقراءة القرآن الكريم، لذلك تُعد الإمساكية أداة أساسية للمسلمين خلال هذا الشهر الكريم.