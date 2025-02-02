الأهلي يهزم مودرن بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري المصري

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

انتهت الآن أحداث مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد في مباراة كان شعارها  مصالحة الجماهير بعد غياب الانتصارات لجولتين.

المهاجم السلوفيني جراديشار   افتتح هدف فريقه الأول في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة ليضع المارد الأحمر قي المقدمة مبكرا.

بينما ضاعف إمام عاشور النتيجة في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة ليعزز الأهلي المقدمة أمام مودرن سبورت.

وعقب ١٠ دقائق أضاف إمام هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث ليضاعف الحصيلة لثلاثية.

وسجل أرلوند إييبا هدف مودون سبورت الوحيد في الدقيقة ٧٥.

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بالثلاثة.. الأهلي يكتسح مودرن سبورت في الشوط الأول

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شبانة: غياب مفاجىء لـ جراديشار في الأهلي

وبهذه النتيجة احتل الأهلي وصافة جدول الترتيب برصيد ٢٣ نقطة بينما احتل مودرن سبورت المركز  قبل الاخير برصيد ٧ نقاط.

تشكيل الأهلي في اللقاء

‎حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 
‎خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس. 
‎خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

‎خط الهجوم: جراديشار.

الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري امام عاشور جراديشار

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بالفيديو.. هدف جراديشار لـ الأهلي أمام مودرن سبورت

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