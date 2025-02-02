الدخول بـ٥ جنيه فقط.. أماكن وعناوين الحدائق العامة في عيد الحب بمحافظة القاهرة

أماكن وعناوين الحدائق العامة

يبحث الكثير من الأزواج والأصدقاء عن أماكن مناسبة للاحتفال بعيد الحب في القاهرة، دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة. ورغم ارتفاع أسعار الهدايا والمطاعم، إلا أن هناك العديد من المتنزهات والحدائق التي توفر أجواءً رومانسية هادئة بأسعار منخفضة، مما يجعلها مثالية لقضاء يوم ممتع مع من تحب. في هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الأماكن الرائعة التي يمكن زيارتها خلال عيد الحب، حيث تبدأ أسعار الدخول من 5 جنيهات فقط.

1. حديقة عابدين: مساحة خضراء هادئة في وسط القاهرة

تُعد حديقة عابدين واحدة من أهدأ الحدائق في منطقة وسط البلد بالقاهرة، وتوفر مساحات خضراء واسعة تمنح زوارها فرصة للاسترخاء والتنزه. ويبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأحباب والأصدقاء وأيضًا العائلات. كما تحتوي الحديقة على كافيهات ومطاعم، مما يتيح للزوار قضاء وقت ممتع بأقل التكاليف.

2. منتزه أم كلثوم: إطلالة ساحرة على نهر النيل

يقع منتزه أم كلثوم في منطقة المنيل على جزيرة الروضة، وهو واحد من أرخص الأماكن الترفيهية في القاهرة، حيث تبلغ تكلفة دخوله 10 جنيهات فقط. يتميز المنتزه بإطلالة رائعة على نهر النيل، ويضم مساحات خضراء واسعة ونباتات ملونة تمنح الزوار تجربة مميزة تجمع بين الهدوء والجمال الطبيعي.

3. حديقة الطاهرة: وجهة متجددة بأسعار رمزية

حديقة الطاهرة من أشهر الحدائق في القاهرة، وقد تم تجديدها مؤخرًا لتصبح وجهة مميزة لمحبي الطبيعة والهواء النقي. يبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط، مما يجعلها من أرخص الأماكن الترفيهية في المدينة. تضم الحديقة العديد من الكافيهات والمطاعم، مما يجعلها خيارًا رائعًا لقضاء عيد الحب وسط أجواء مميزة.

4. جزيرة المعادي: تجربة فريدة بأقل التكاليف

تحظى جزيرة المعادي بشهرة واسعة كواحدة من أفضل أماكن الخروج في القاهرة، سواء في عيد الحب أو الأيام العادية. تبلغ تكلفة التذكرة 35 جنيهًا فقط، وتُعد الجزيرة خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن تجربة متكاملة تضم الطبيعة الخلابة، المطاعم، والمقاهي. بالإضافة إلى ذلك، توفر الجزيرة ألعابًا للأطفال، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات أيضًا.