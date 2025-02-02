أسعار الفراخ والدواجن اليوم 2 نوفمبر 2025: تباين في الأسعار وأهمية الدواجن في المائدة المصرية

أسعار الدواجن اليوم 2 نوفمبر 2025

أسعار الدواجن اليوم 2 نوفمبر 2025.. تعد الدواجن من الأطعمة الأساسية التي لا غنى عنها في المطبخ المصري، حيث تمتاز بأنها غنية بالبروتين وتعتبر خيارًا غذائيًا صحيًا ومتاحًا للعديد من الفئات الاجتماعية. ومع تطور الأسعار بشكل يومي، يتابع العديد من المواطنين أسعار الفراخ والدواجن بشكل مستمر. يعتبر سعر الفراخ مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء أكثر ملاءمة للكثير من الأسر المصرية.

أسعار الدواجن اليوم 2 نوفمبر 2025

شهدت أسعار الدواجن اليوم تغييرات متفاوتة بين المزرعة والمستهلك. وفقًا للتحديثات، سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 120 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الكيلو للمستهلك 90 جنيهًا. أما الفراخ البلدي، فبلغ سعرها في المزرعة 120 جنيهًا للكيلو، في حين وصل السعر للمستهلك إلى 128 جنيهًا. في حين كان سعر الفراخ الساسو في المزرعة نحو 87 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم 2 نوفمبر 2025

بالنسبة للكتاكيت، فقد شهدت الأسعار التالية:

الكتاكيت الأبيض (قطعان): 32.5 جنيهًا .

(قطعان): . الكتاكيت الساسو بيور : 17 جنيهًا .

: . الكتاكيت البلدي : 7 جنيهًا .

: . الكتاكيت الهجين : 9 جنيهًا .

: . الكتاكيت الروزي بيور: 12 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 2 نوفمبر 2025

أما بالنسبة لأسعار البيض، فقد كانت على النحو التالي:

كرتونة البيض الأحمر في المزرعة 160 جنيهًا ، بينما يبلغ السعر للمستهلك 165 جنيهًا .

في المزرعة ، بينما يبلغ السعر للمستهلك . كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 155 جنيهًا ، والمستهلك 160 جنيهًا .

في المزرعة ، والمستهلك . كرتونة البيض البلدي في المزرعة 165 جنيهًا، والمستهلك 170 جنيهًا.

أهمية الدواجن في المائدة المصرية

تعتبر الدواجن عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي اليومي، حيث تحتوي على بروتينات ذات قيمة غذائية عالية، وتتميز بكونها مصدرًا منخفض التكلفة مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لكثير من العائلات.

عوامل قد تؤثر في أسعار الفراخ: