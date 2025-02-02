إتاحة العمرة للمقيمين في دول الخليج عبر التأشيرات المتنوعة

السعودية
الحرم
الحرم

كشفت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أداء مناسك العمرة عبر خيارات ميسرة تشمل تأشيرة العمرة وتأشيرة المرور والتأشيرة السياحية.

وأكدت «الحج والعمرة» أن ذلك يأتي تيسيرًا على المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير سبل مريحة لأداء مناسك العمرة، مشيرة إلى أن زيارة الروضة الشريفة تستدعي الحجز المسبق عبر تطبيق نسك.

وأكدت «الحج والعمرة» أن ذلك يأتي تيسيرًا على المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير سبل مريحة لأداء مناسك العمرة، مشيرة إلى أن زيارة الروضة الشريفة تستدعي الحجز المسبق عبر تطبيق نسك.

اداء مناسك العمرة الروضة الشريفة تأشيرة العمرة تطبيق نسك دول مجلس التعاون الخليجي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- دنيا بطمة تحتفل بإطلاق سراحها ومغادرتها السجن (التفاصيل)

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد