يستعد المسلمون في مصر لاستقبال شهر رمضان 1446 هـ - 2025 م، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام الشهر الكريم سيوافق السبت 1 مارس 2025.

وينشر موقع الفجر الإلكتروني إمساكية رمضان 2025 الخاصة بمدينة القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

إمساكية رمضان 2025 في مصر.. مواقيت الصلاة في أول أيام رمضان

السحور: 2:34 ص

الإمساك: 4:34 ص

الفجر: 4:54 ص

الشروق: 6:21 ص

الظهر: 12:07 م

العصر: 3:25 م

المغرب (الإفطار): 5:54 م

العشاء: 7:11 م

عدد ساعات الصيام: 13 ساعة و20 دقيقة

إمساكية رمضان 2025 في مصر.. مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام يوميًا

إمساكية رمضان 2025 في مصر..مواقيت الصلاة للأيام التالية