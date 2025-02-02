إمساكية رمضان 2025 في مصر.. مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام يوميًا

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إمساكية رمضان 2025 في مصر.. مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام

يستعد المسلمون في مصر لاستقبال شهر رمضان 1446 هـ - 2025 م، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام الشهر الكريم سيوافق السبت 1 مارس 2025. 

وينشر موقع الفجر الإلكتروني إمساكية رمضان 2025 الخاصة بمدينة القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

إمساكية رمضان 2025 في مصر.. مواقيت الصلاة في أول أيام رمضان 

  • السحور: 2:34 ص
  • الإمساك: 4:34 ص
  • الفجر: 4:54 ص
  • الشروق: 6:21 ص
  • الظهر: 12:07 م
  • العصر: 3:25 م
  • المغرب (الإفطار): 5:54 م
  • العشاء: 7:11 م
  • عدد ساعات الصيام: 13 ساعة و20 دقيقة
إمساكية رمضان 2025 في مصر.. مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام يوميًا

إمساكية رمضان 2025 في مصر..مواقيت الصلاة للأيام التالية

  • الأحد 2 مارس (2 رمضان): السحور 2:33 ص – الإمساك 4:33 ص – الفجر 4:53 ص – المغرب 5:55 م – العشاء 7:12 م
  • الإثنين 3 مارس (3 رمضان): السحور 2:32 ص – الإمساك 4:32 ص – الفجر 4:52 ص – المغرب 5:55 م – العشاء 7:13 م
  • الثلاثاء 4 مارس (4 رمضان): السحور 2:31 ص – الإمساك 4:31 ص – الفجر 4:51 ص – المغرب 5:56 م – العشاء 7:13 م
  • الأربعاء 5 مارس (5 رمضان): السحور 2:30 ص – الإمساك 4:30 ص – الفجر 4:50 ص – المغرب 5:57 م – العشاء 7:14 م
  • الخميس 6 مارس (6 رمضان): السحور 2:29 ص – الإمساك 4:29 ص – الفجر 4:49 ص – المغرب 5:57 م – العشاء 7:15 م
  • الجمعة 7 مارس (7 رمضان): السحور 2:28 ص – الإمساك 4:28 ص – الفجر 4:48 ص – المغرب 5:58 م – العشاء 7:15 م
  • السبت 8 مارس (8 رمضان): السحور 2:27 ص – الإمساك 4:27 ص – الفجر 4:47 ص – المغرب 5:59 م – العشاء 7:16 م
  • الأحد 9 مارس (9 رمضان): السحور 2:25 ص – الإمساك 4:25 ص – الفجر 4:45 ص – المغرب 5:59 م – العشاء 7:17 م
  • الإثنين 10 مارس (10 رمضان): السحور 2:24 ص – الإمساك 4:24 ص – الفجر 4:44 ص – المغرب 6:00 م – العشاء 7:17 م
  • الثلاثاء 11 مارس (11 رمضان): السحور 2:23 ص – الإمساك 4:23 ص – الفجر 4:43 ص – المغرب 6:01 م – العشاء 7:18 م
  • الأربعاء 12 مارس (12 رمضان): السحور 2:22 ص – الإمساك 4:22 ص – الفجر 4:42 ص – المغرب 6:01 م – العشاء 7:19 م
  • الخميس 13 مارس (13 رمضان): السحور 2:21 ص – الإمساك 4:21 ص – الفجر 4:41 ص – المغرب 6:02 م – العشاء 7:19 م
  • الجمعة 14 مارس (14 رمضان): السحور 2:19 ص – الإمساك 4:19 ص – الفجر 4:39 ص – المغرب 6:03 م – العشاء 7:20 م
  • السبت 15 مارس (15 رمضان): السحور 2:18 ص – الإمساك 4:18 ص – الفجر 4:38 ص – المغرب 6:03 م – العشاء 7:21 م
  • الأحد 16 مارس (16 رمضان): السحور 2:17 ص – الإمساك 4:17 ص – الفجر 4:37 ص – المغرب 6:04 م – العشاء 7:21 م
  • الإثنين 17 مارس (17 رمضان): السحور 2:16 ص – الإمساك 4:16 ص – الفجر 4:36 ص – المغرب 6:05 م – العشاء 7:22 م
  • الثلاثاء 18 مارس (18 رمضان): السحور 2:14 ص – الإمساك 4:14 ص – الفجر 4:34 ص – المغرب 6:05 م – العشاء 7:23 م
  • الأربعاء 19 مارس (19 رمضان): السحور 2:13 ص – الإمساك 4:13 ص – الفجر 4:33 ص – المغرب 6:06 م – العشاء 7:23 م
  • الخميس 20 مارس (20 رمضان): السحور 2:12 ص – الإمساك 4:12 ص – الفجر 4:32 ص – المغرب 6:06 م – العشاء 7:24 م
  • الجمعة 21 مارس (21 رمضان): السحور 2:11 ص – الإمساك 4:11 ص – الفجر 4:31 ص – المغرب 6:07 م – العشاء 7:25 م
  • السبت 22 مارس (22 رمضان): السحور 2:09 ص – الإمساك 4:09 ص – الفجر 4:29 ص – المغرب 6:08 م – العشاء 7:25 م
  • الأحد 23 مارس (23 رمضان): السحور 2:08 ص – الإمساك 4:08 ص – الفجر 4:28 ص – المغرب 6:08 م – العشاء 7:26 م
  • الإثنين 24 مارس (24 رمضان): السحور 2:07 ص – الإمساك 4:07 ص – الفجر 4:27 ص – المغرب 6:09 م – العشاء 7:27 م
  • الثلاثاء 25 مارس (25 رمضان): السحور 2:05 ص – الإمساك 4:05 ص – الفجر 4:25 ص – المغرب 6:09 م – العشاء 7:27 م
  • الأربعاء 26 مارس (26 رمضان): السحور 2:04 ص – الإمساك 4:04 ص – الفجر 4:24 ص – المغرب 6:10 م – العشاء 7:28 م
  • الخميس 27 مارس (27 رمضان): السحور 2:03 ص – الإمساك 4:03 ص – الفجر 4:23 ص – المغرب 6:11 م – العشاء 7:29 م
  • الجمعة 28 مارس (28 رمضان): السحور 2:01 ص – الإمساك 4:01 ص – الفجر 4:21 ص – المغرب 6:11 م – العشاء 7:29 م
  • السبت 29 مارس (29 رمضان): السحور 2:00 ص – الإمساك 4:00 ص – الفجر 4:20 ص – المغرب 6:12 م – العشاء 7:30 م
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