انتقادات حول تفعيل الملصق للحسابات الساخرة

منصة إكس تُضيف ميزة جديدة للحد من انتحال الشخصيات عبر ملصقات للحسابات الساخرة.. أعلنت منصة إكس عن إضافة ميزة جديدة تهدف إلى تقليل ظاهرة انتحال الشخصيات وتزييفها على منصتها. تتيح هذه الميزة إضافة ملصق يميز الحسابات الساخرة بشكل واضح، مما يمكن المستخدمين من التمييز بين الحسابات الأصلية وبين تلك التي تحمل طابعًا ساخرًا. ومن خلال هذه الميزة، ستظهر الملصقات على المنشورات التي تشاركها هذه الحسابات، وكذلك في الملفات الشخصية الخاصة بها.. منصة إكس تُضيف ميزة جديدة للحد من انتحال الشخصيات

انتقادات حول تفعيل الملصق للحسابات الساخرة

من جهة أخرى، لاقى قرار منصة إكس حول إضافة الملصق تميز الحسابات الساخرة انتقادات من بعض المستخدمين. السبب الرئيسي لهذه الانتقادات يكمن في أن تفعيل هذه الميزة ليس إلزاميًا في الوقت الحالي، حيث يجب على أصحاب الحسابات الساخرة تفعيل الملصق يدويًا عبر الإعدادات. لتفعيل الميزة، يتعين عليهم اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى قسم الحساب في التطبيق. الضغط على معلومات الحساب. تفعيل خيار الحساب الساخر من الإعدادات.

موعد إلزامية استخدام الملصق

أعلنت منصة إكس أنها ستجعل استخدام الملصقات إلزاميًا قريبًا لجميع الحسابات الساخرة، وهو ما يعزز من الشفافية ويمنع المستخدمين من الوقوع في فخ الحسابات التي قد تكون محاكاة لشخصيات أو كيانات حقيقية. كما أكدت المنصة على ضرورة التزام هذه الحسابات بقواعد المنصة الخاصة بالنشر.

تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها منصة إكس لتوفير بيئة أكثر أمانًا وموثوقية للمستخدمين، حيث ستزيد من الشفافية في التعرف على الحسابات الساخرة.

منصة إكس (X) هي منصة اجتماعية تركز على تقديم تجربة تفاعلية للمستخدمين، حيث يمكنهم نشر المحتوى والتفاعل مع بعضهم البعض. سابقًا كانت تعرف باسم تويتر (Twitter) قبل أن تعيد الشركة مالكة المنصة تسمية الخدمة لتصبح "إكس" في عام 2023، تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك. تغيير الاسم جاء ضمن رؤية استراتيجية لتطوير المنصة وتحويلها إلى "تطبيق لكل شيء" أو كما يطلق عليه البعض "تطبيق المستقبل"، يهدف لتقديم خدمات متنوعة تتعدى التفاعل الاجتماعي، مثل الدفع الرقمي، والخدمات المالية، إلى جانب الإعلام والترفيه.