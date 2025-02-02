مواعيد صلاة الفجر والعشاء في إمساكية رمضان 2025: دليلك الكامل

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مواعيد صلاة الفجر
مواعيد صلاة الفجر والعشاء في إمساكية رمضان 2025: دليلك الكام

تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2025، ومع بداية شهر مارس، يبدأ المسلمون في متابعة إمساكية شهر رمضان 2025 للحصول على مواعيد الصلاة الصحيحة.

و تعتبر إمساكية شهر رمضان 2025 مرجعًا مهمًا للمسلمين في كل أنحاء العالم من أجل تنظيم عباداتهم خلال الشهر الكريم، حيث تشمل مواعيد الصلاة بدءًا من الفجر حتى العشاء، مع تحديد موعد الإمساك عن الطعام.

مواعيد صلاة الفجر والعشاء في إمساكية رمضان 2025

السبت 1 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:54 صباحًا
  • الشروق: 6:21 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:07 مساءً
  • صلاة العصر: 3:25 مساءً
  • صلاة المغرب: 5:54 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:11 مساءً

الأحد 2 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:53 صباحًا
  • الشروق: 6:20 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:07 مساءً
  • صلاة العصر: 3:26 مساءً
  • صلاة المغرب: 5:55 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:12 مساءً

الاثنين 3 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:52 صباحًا
  • الشروق: 6:19 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:07 مساءً
  • صلاة العصر: 3:26 مساءً
  • صلاة المغرب: 5:55 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:13 مساءً

الثلاثاء 4 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:51 صباحًا
  • الشروق: 6:18 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:07 مساءً
  • صلاة العصر: 3:26 مساءً
  • صلاة المغرب: 5:56 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:13 مساءً

الأربعاء 5 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:50 صباحًا
  • الشروق: 6:17 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:06 مساءً
  • صلاة العصر: 3:27 مساءً
  • صلاة المغرب: 5:57 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:14 مساءً

الخميس 6 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:49 صباحًا
  • الشروق: 6:15 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:06 مساءً
  • صلاة العصر: 3:27 مساءً
  • صلاة المغرب: 5:57 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:15 مساءً

الجمعة 7 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:48 صباحًا
  • الشروق: 6:14 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:06 مساءً
  • صلاة العصر: 3:27 مساءً
  • صلاة المغرب: 5:58 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:15 مساءً

السبت 8 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:47 صباحًا
  • الشروق: 6:13 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:06 مساءً
  • صلاة العصر: 3:27 مساءً
  • صلاة المغرب: 5:59 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:16 مساءً

الأحد 9 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:45 صباحًا
  • الشروق: 6:12 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:05 مساءً
  • صلاة العصر: 3:28 مساءً
  • صلاة المغرب: 5:59 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:17 مساءً

الاثنين 10 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:44 صباحًا
  • الشروق: 6:11 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:05 مساءً
  • صلاة العصر: 3:28 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:00 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:17 مساءً

الثلاثاء 11 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:43 صباحًا
  • الشروق: 6:09 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:05 مساءً
  • صلاة العصر: 3:28 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:01 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:18 مساءً

الأربعاء 12 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:42 صباحًا
  • الشروق: 6:08 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:05 مساءً
  • صلاة العصر: 3:28 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:01 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:19 مساءً

الخميس 13 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:41 صباحًا
  • الشروق: 6:07 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:04 مساءً
  • صلاة العصر: 3:29 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:02 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:19 مساءً

الجمعة 14 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:38 صباحًا
  • الشروق: 6:05 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:04 مساءً
  • صلاة العصر: 3:29 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:03 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:20 مساءً

السبت 15 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:38 صباحًا
  • الشروق: 6:05 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:04 مساءً
  • صلاة العصر: 3:29 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:03 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:21 مساءً

الأحد 16 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:37 صباحًا
  • الشروق: 6:03 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:03 مساءً
  • صلاة العصر: 3:29 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:04 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:21 مساءً

الاثنين 17 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:36 صباحًا
  • الشروق: 6:02 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:03 مساءً
  • صلاة العصر: 3:29 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:05 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:22 مساءً

الثلاثاء 18 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:34 صباحًا
  • الشروق: 6:01 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:03 مساءً
  • صلاة العصر: 3:29 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:05 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:23 مساءً

الأربعاء 19 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:33 صباحًا
  • الشروق: 6:00 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:03 مساءً
  • صلاة العصر: 3:30 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:06 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:23 مساءً

الخميس 20 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:32 صباحًا
  • الشروق: 5:59 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:02 مساءً
  • صلاة العصر: 3:30 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:06 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:24 مساءً

الجمعة 21 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:31 صباحًا
  • الشروق: 5:57 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:02 مساءً
  • صلاة العصر: 3:30 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:07 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:25 مساءً

السبت 22 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:29 صباحًا
  • الشروق: 5:56 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:02 مساءً
  • صلاة العصر: 3:30 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:08 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:25 مساءً

الأحد 23 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:28 صباحًا
  • الشروق: 5:55 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:01 مساءً
  • صلاة العصر: 3:30 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:08 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:26 مساءً

الاثنين 24 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:27 صباحًا
  • الشروق: 5:54 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:01 مساءً
  • صلاة العصر: 3:30 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:09 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:27 مساءً

الثلاثاء 25 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:25 صباحًا
  • الشروق: 5:53 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:01 مساءً
  • صلاة العصر: 3:30 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:09 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:27 مساءً

الأربعاء 26 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:24 صباحًا
  • الشروق: 5:51 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:00 مساءً
  • صلاة العصر: 3:30 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:10 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:28 مساءً

الخميس 27 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:23 صباحًا
  • الشروق: 5:50 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:00 مساءً
  • صلاة العصر: 3:30 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:11 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:29 مساءً

الجمعة 28 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:21 صباحًا
  • الشروق: 5:49 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:00 مساءً
  • صلاة العصر: 3:30 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:11 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:29 مساءً

السبت 29 مارس 2025

  • صلاة الفجر: 4:20 صباحًا
  • الشروق: 5:48 صباحًا
  • صلاة الظهر: 12:00 مساءً
  • صلاة العصر: 3:30 مساءً
  • صلاة المغرب: 6:12 مساءً
  • صلاة العشاء: 7:30 مساءً
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