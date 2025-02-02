مواعيد صلاة الفجر والعشاء في إمساكية رمضان 2025: دليلك الكامل

تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2025، ومع بداية شهر مارس، يبدأ المسلمون في متابعة إمساكية شهر رمضان 2025 للحصول على مواعيد الصلاة الصحيحة.

و تعتبر إمساكية شهر رمضان 2025 مرجعًا مهمًا للمسلمين في كل أنحاء العالم من أجل تنظيم عباداتهم خلال الشهر الكريم، حيث تشمل مواعيد الصلاة بدءًا من الفجر حتى العشاء، مع تحديد موعد الإمساك عن الطعام.

مواعيد صلاة الفجر والعشاء في إمساكية رمضان 2025

السبت 1 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:54 صباحًا

الشروق: 6:21 صباحًا

صلاة الظهر: 12:07 مساءً

صلاة العصر: 3:25 مساءً

صلاة المغرب: 5:54 مساءً

صلاة العشاء: 7:11 مساءً

الأحد 2 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:53 صباحًا

الشروق: 6:20 صباحًا

صلاة الظهر: 12:07 مساءً

صلاة العصر: 3:26 مساءً

صلاة المغرب: 5:55 مساءً

صلاة العشاء: 7:12 مساءً

الاثنين 3 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:52 صباحًا

الشروق: 6:19 صباحًا

صلاة الظهر: 12:07 مساءً

صلاة العصر: 3:26 مساءً

صلاة المغرب: 5:55 مساءً

صلاة العشاء: 7:13 مساءً

الثلاثاء 4 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:51 صباحًا

الشروق: 6:18 صباحًا

صلاة الظهر: 12:07 مساءً

صلاة العصر: 3:26 مساءً

صلاة المغرب: 5:56 مساءً

صلاة العشاء: 7:13 مساءً

الأربعاء 5 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:50 صباحًا

الشروق: 6:17 صباحًا

صلاة الظهر: 12:06 مساءً

صلاة العصر: 3:27 مساءً

صلاة المغرب: 5:57 مساءً

صلاة العشاء: 7:14 مساءً

الخميس 6 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:49 صباحًا

الشروق: 6:15 صباحًا

صلاة الظهر: 12:06 مساءً

صلاة العصر: 3:27 مساءً

صلاة المغرب: 5:57 مساءً

صلاة العشاء: 7:15 مساءً

الجمعة 7 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:48 صباحًا

الشروق: 6:14 صباحًا

صلاة الظهر: 12:06 مساءً

صلاة العصر: 3:27 مساءً

صلاة المغرب: 5:58 مساءً

صلاة العشاء: 7:15 مساءً

السبت 8 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:47 صباحًا

الشروق: 6:13 صباحًا

صلاة الظهر: 12:06 مساءً

صلاة العصر: 3:27 مساءً

صلاة المغرب: 5:59 مساءً

صلاة العشاء: 7:16 مساءً

الأحد 9 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:45 صباحًا

الشروق: 6:12 صباحًا

صلاة الظهر: 12:05 مساءً

صلاة العصر: 3:28 مساءً

صلاة المغرب: 5:59 مساءً

صلاة العشاء: 7:17 مساءً

الاثنين 10 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:44 صباحًا

الشروق: 6:11 صباحًا

صلاة الظهر: 12:05 مساءً

صلاة العصر: 3:28 مساءً

صلاة المغرب: 6:00 مساءً

صلاة العشاء: 7:17 مساءً

الثلاثاء 11 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:43 صباحًا

الشروق: 6:09 صباحًا

صلاة الظهر: 12:05 مساءً

صلاة العصر: 3:28 مساءً

صلاة المغرب: 6:01 مساءً

صلاة العشاء: 7:18 مساءً

الأربعاء 12 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:42 صباحًا

الشروق: 6:08 صباحًا

صلاة الظهر: 12:05 مساءً

صلاة العصر: 3:28 مساءً

صلاة المغرب: 6:01 مساءً

صلاة العشاء: 7:19 مساءً

الخميس 13 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:41 صباحًا

الشروق: 6:07 صباحًا

صلاة الظهر: 12:04 مساءً

صلاة العصر: 3:29 مساءً

صلاة المغرب: 6:02 مساءً

صلاة العشاء: 7:19 مساءً

الجمعة 14 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:38 صباحًا

الشروق: 6:05 صباحًا

صلاة الظهر: 12:04 مساءً

صلاة العصر: 3:29 مساءً

صلاة المغرب: 6:03 مساءً

صلاة العشاء: 7:20 مساءً

السبت 15 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:38 صباحًا

الشروق: 6:05 صباحًا

صلاة الظهر: 12:04 مساءً

صلاة العصر: 3:29 مساءً

صلاة المغرب: 6:03 مساءً

صلاة العشاء: 7:21 مساءً

الأحد 16 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:37 صباحًا

الشروق: 6:03 صباحًا

صلاة الظهر: 12:03 مساءً

صلاة العصر: 3:29 مساءً

صلاة المغرب: 6:04 مساءً

صلاة العشاء: 7:21 مساءً

الاثنين 17 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:36 صباحًا

الشروق: 6:02 صباحًا

صلاة الظهر: 12:03 مساءً

صلاة العصر: 3:29 مساءً

صلاة المغرب: 6:05 مساءً

صلاة العشاء: 7:22 مساءً

الثلاثاء 18 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:34 صباحًا

الشروق: 6:01 صباحًا

صلاة الظهر: 12:03 مساءً

صلاة العصر: 3:29 مساءً

صلاة المغرب: 6:05 مساءً

صلاة العشاء: 7:23 مساءً

الأربعاء 19 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:33 صباحًا

الشروق: 6:00 صباحًا

صلاة الظهر: 12:03 مساءً

صلاة العصر: 3:30 مساءً

صلاة المغرب: 6:06 مساءً

صلاة العشاء: 7:23 مساءً

الخميس 20 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:32 صباحًا

الشروق: 5:59 صباحًا

صلاة الظهر: 12:02 مساءً

صلاة العصر: 3:30 مساءً

صلاة المغرب: 6:06 مساءً

صلاة العشاء: 7:24 مساءً

الجمعة 21 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:31 صباحًا

الشروق: 5:57 صباحًا

صلاة الظهر: 12:02 مساءً

صلاة العصر: 3:30 مساءً

صلاة المغرب: 6:07 مساءً

صلاة العشاء: 7:25 مساءً

السبت 22 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:29 صباحًا

الشروق: 5:56 صباحًا

صلاة الظهر: 12:02 مساءً

صلاة العصر: 3:30 مساءً

صلاة المغرب: 6:08 مساءً

صلاة العشاء: 7:25 مساءً

الأحد 23 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:28 صباحًا

الشروق: 5:55 صباحًا

صلاة الظهر: 12:01 مساءً

صلاة العصر: 3:30 مساءً

صلاة المغرب: 6:08 مساءً

صلاة العشاء: 7:26 مساءً

الاثنين 24 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:27 صباحًا

الشروق: 5:54 صباحًا

صلاة الظهر: 12:01 مساءً

صلاة العصر: 3:30 مساءً

صلاة المغرب: 6:09 مساءً

صلاة العشاء: 7:27 مساءً

الثلاثاء 25 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:25 صباحًا

الشروق: 5:53 صباحًا

صلاة الظهر: 12:01 مساءً

صلاة العصر: 3:30 مساءً

صلاة المغرب: 6:09 مساءً

صلاة العشاء: 7:27 مساءً

الأربعاء 26 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:24 صباحًا

الشروق: 5:51 صباحًا

صلاة الظهر: 12:00 مساءً

صلاة العصر: 3:30 مساءً

صلاة المغرب: 6:10 مساءً

صلاة العشاء: 7:28 مساءً

الخميس 27 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:23 صباحًا

الشروق: 5:50 صباحًا

صلاة الظهر: 12:00 مساءً

صلاة العصر: 3:30 مساءً

صلاة المغرب: 6:11 مساءً

صلاة العشاء: 7:29 مساءً

الجمعة 28 مارس 2025

صلاة الفجر: 4:21 صباحًا

الشروق: 5:49 صباحًا

صلاة الظهر: 12:00 مساءً

صلاة العصر: 3:30 مساءً

صلاة المغرب: 6:11 مساءً

صلاة العشاء: 7:29 مساءً

السبت 29 مارس 2025