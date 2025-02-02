أزاحت منصة WATCH IT الستار عن البوستر الرسمي للفنان محمد رضوان، والذي يجسد شخصيته في مسلسل “حسبة عمري”، المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025.

محمد رضوان يظهر في بوستر شخصيته من مسلسل “حسبة عمري”

المسلسل من بطولة روجينا، ويشاركها نخبة من النجوم، منهم محمد رضوان، عمرو عبد الجليل، علي الطيب، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

يُذكر أن النجمة روجينا قدمت في رمضان 2024 مسلسل “سر إلهي”، والذي ضم عددًا كبيرًا من النجوم، من بينهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، وميمي جمال.



ينتظر الجمهور مسلسل “حسبة عمري” بترقب، خاصة بعد الكشف البوسترات التشويقية التي زادت من الحماس لمتابعة هذا العمل الدرامي الجديد.