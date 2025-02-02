“فهد البطل” يجمع كبار النجوم في دراما رمضان 2025

حجاج عبد العظيم يتألق في بوستر شخصيته من “فهد البطل”

الفجر الفني
حجاج عبد العظيم
حجاج عبد العظيم

 

 

كشفت منصة WATCH IT عن البوستر الرسمي للفنان حجاج عبد العظيم من مسلسل “فهد البطل”، أحد الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2025، والذي يضم كوكبة من النجوم، ويقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

حجاج عبد العظيم يتألق في بوستر شخصيته من “فهد البطل”

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، وهو شاب صعيدي يضطر للهرب من عائلته بسبب الظلم، لينتقل إلى القاهرة ويبدأ حياة جديدة، لكنه يجد نفسه وسط صراعات معقدة.

 

ويشارك في البطولة إلى جانب أحمد العوضي نخبة من النجوم، أبرزهم: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

 

بينما يترقب الجمهور عرض المسلسل بشغف، خاصة بعد الكشف البوسترات الرسمية التي أثارت تفاعلًا واسعًا، مما يزيد من الحماس لرؤية هذا العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق.

حجاج عبد العظيم يتألق في بوستر شخصيته من “فهد البطل” اخر أعمال حجاج عبد العظيم الفنان حجاج عبد العظيم Watch it تطرح البرومو التشويقي لـ فهد البطل أحمد العوضي يبدأ تحضيرات مشاهد الأكشن لـ فهد البطل رمضان 2025

مواد متعلقة

"عامل رخام".. أحمد العوضي يكشف كواليس جديدة من مسلسل "فهد البطل"

مسلسل “فهد البطل”.. Watch It تكشف عن شخصية “نادر” التي يجسدها حمزة العيلي

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- دنيا بطمة تحتفل بإطلاق سراحها ومغادرتها السجن (التفاصيل)

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

كولر بعد الفوز على مودرن: أرضية الملعب سيئة.. وهذا سبب استبدال جرايشار