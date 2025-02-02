“فهد البطل” يجمع كبار النجوم في دراما رمضان 2025

كشفت منصة WATCH IT عن البوستر الرسمي للفنان حجاج عبد العظيم من مسلسل “فهد البطل”، أحد الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2025، والذي يضم كوكبة من النجوم، ويقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

حجاج عبد العظيم يتألق في بوستر شخصيته من “فهد البطل”

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، وهو شاب صعيدي يضطر للهرب من عائلته بسبب الظلم، لينتقل إلى القاهرة ويبدأ حياة جديدة، لكنه يجد نفسه وسط صراعات معقدة.

ويشارك في البطولة إلى جانب أحمد العوضي نخبة من النجوم، أبرزهم: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

بينما يترقب الجمهور عرض المسلسل بشغف، خاصة بعد الكشف البوسترات الرسمية التي أثارت تفاعلًا واسعًا، مما يزيد من الحماس لرؤية هذا العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق.