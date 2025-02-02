إمساكية رمضان 2025 في السعودية: موعد أول أيام الشهر الكريم

مع اقتراب حلول شهر رمضان 1446، بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، أعظم شهور السنة، الذي ينتظره المسلمون في أنحاء العالم، في المملكة العربية السعودية، ينتظر الجميع الإعلان الرسمي عن غرة شهر رمضان 1446 هـ، وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان في السعودية يوم 1 مارس 2025، مع تحديد إمساكية رمضان1446هـ بدقة لتحديد مواعيد الصلاة والصيام.

موعد رمضان1446 في السعودية وإمساكية شهر رمضان 1446

كشف الأستاذ عبدالله المسند، أستاذ المناخ في جامعة القصيم، عن الموعد الفلكي لغرة رمضان في السعودية، حيث يتوافق اليوم الأول من الشهر القمري مع اليوم الأول من الشهر الميلادي. يشير المسند إلى أن الحسابات الفلكية تتوقع أن تبدأ إمساكية رمضان 2025 في السعودية بتاريخ 1 مارس 1446، ويعتبر هذا الموعد من أهم الأحداث الفلكية التي ينتظرها المسلمون كل عام، لما له من تأثير كبير على تنظيم الحياة اليومية أثناء شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في إمساكية رمضان1446 في السعودية

مع اقتراب شهر رمضان، تزداد أهمية إمساكية شهر رمضان1446 في تحديد مواعيد الصلاة للصائمين في المملكة. تشمل الإمساكية مواقيت الصلاة اليومية مثل صلاة الفجر، والشروق، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، مما يسهل على المسلمين تنظيم أوقاتهم بين العبادة والراحة خلال هذا الشهر المبارك.

السبت 1 مارس

إمساك: 4:53

فجر: 5:03

شروق: 6:22

ظهر: 12:11

عصر: 3:31

مغرب: 6:00

عشاء: 8:00

الأحد 2 مارس

إمساك: 4:52

فجر: 5:02

شروق: 6:21

ظهر: 12:11

عصر: 3:31

مغرب: 6:01

عشاء: 8:01

الاثنين 3 مارس

إمساك: 4:51

فجر: 5:01

شروق: 6:20

ظهر: 12:11

عصر: 3:31

مغرب: 6:01

عشاء: 8:01

الثلاثاء 4 مارس

إمساك: 4:50

فجر: 5:00

شروق: 6:19

ظهر: 12:10

عصر: 3:32

مغرب: 6:02

عشاء: 8:02

الأربعاء 5 مارس

إمساك: 4:49

فجر: 4:59

شروق: 6:18

ظهر: 12:10

عصر: 3:32

مغرب: 6:02

عشاء: 8:02

الخميس 6 مارس

إمساك: 4:48

فجر: 4:58

شروق: 6:17

ظهر: 12:10

عصر: 3:32

مغرب: 6:03

عشاء: 8:03

الجمعة 7 مارس

إمساك: 4:48

فجر: 4:58

شروق: 6:16

ظهر: 12:10

عصر: 3:32

مغرب: 6:03

عشاء: 8:03

السبت 8 مارس

إمساك: 4:47

فجر: 4:57

شروق: 6:15

ظهر: 12:09

عصر: 3:32

مغرب: 6:04

عشاء: 8:04

الأحد 9 مارس

إمساك: 4:46

فجر: 4:56

شروق: 6:14

ظهر: 12:09

عصر: 3:32

مغرب: 6:05

عشاء: 8:05

الاثنين 10 مارس

إمساك: 4:44

فجر: 4:54

شروق: 6:13

ظهر: 12:09

عصر: 3:32

مغرب: 6:05

عشاء: 8:05

الثلاثاء 11 مارس

إمساك: 4:43

فجر: 4:53

شروق: 6:12

ظهر: 12:09

عصر: 3:32

مغرب: 6:06

عشاء: 8:06

الأربعاء 12 مارس

إمساك: 4:42

فجر: 4:52

شروق: 6:11

ظهر: 12:08

عصر: 3:32

مغرب: 6:06

عشاء: 8:06

الخميس 13 مارس

إمساك: 4:41

فجر: 4:51

شروق: 6:10

ظهر: 12:08

عصر: 3:33

مغرب: 6:07

عشاء: 8:07

الجمعة 14 مارس

إمساك: 4:40

فجر: 4:50

شروق: 6:09

ظهر: 12:08

عصر: 3:33

مغرب: 6:07

عشاء: 8:07

السبت 15 مارس

إمساك: 4:39

فجر: 4:49

شروق: 6:08

ظهر: 12:08

عصر: 3:33

مغرب: 6:08

عشاء: 8:08

الأحد 16 مارس

إمساك: 4:38

فجر: 4:48

شروق: 6:07

ظهر: 12:07

عصر: 3:33

مغرب: 6:08

عشاء: 8:08

الاثنين 17 مارس

إمساك: 4:37

فجر: 4:47

شروق: 6:06

ظهر: 12:07

عصر: 3:33

مغرب: 6:08

عشاء: 8:08

الثلاثاء 18 مارس

إمساك: 4:36

فجر: 4:46

شروق: 6:05

ظهر: 12:07

عصر: 3:33

مغرب: 6:09

عشاء: 8:09

الأربعاء 19 مارس

إمساك: 4:35

فجر: 4:45

شروق: 6:04

ظهر: 12:06

عصر: 3:33

مغرب: 6:09

عشاء: 8:09

الخميس 20 مارس

إمساك: 4:34

فجر: 4:44

شروق: 6:03

ظهر: 12:06

عصر: 3:33

مغرب: 6:10

عشاء: 8:10

الجمعة 21 مارس

إمساك: 4:33

فجر: 4:43

شروق: 6:02

ظهر: 12:06

عصر: 3:33

مغرب: 6:10

عشاء: 8:10

السبت 22 مارس

إمساك: 4:32

فجر: 4:42

شروق: 6:00

ظهر: 12:05

عصر: 3:33

مغرب: 6:11

عشاء: 8:11

الأحد 23 مارس

إمساك: 4:30

فجر: 4:40

شروق: 5:59

ظهر: 12:05

عصر: 3:32

مغرب: 6:11

عشاء: 8:11

الاثنين 24 مارس

إمساك: 4:29

فجر: 4:39

شروق: 5:58

ظهر: 12:05

عصر: 3:32

مغرب: 6:12

عشاء: 8:12

الثلاثاء 25 مارس

إمساك: 4:28

فجر: 4:38

شروق: 5:57

ظهر: 12:05

عصر: 3:32

مغرب: 6:12

عشاء: 8:12

الأربعاء 26 مارس

إمساك: 4:27

فجر: 4:37

شروق: 5:56

ظهر: 12:04

عصر: 3:32

مغرب: 6:13

عشاء: 8:13

الخميس 27 مارس

إمساك: 4:26

فجر: 4:36

شروق: 5:55

ظهر: 12:04

عصر: 3:32

مغرب: 6:13

عشاء: 8:13

الجمعة 28 مارس

إمساك: 4:25

فجر: 4:35

شروق: 5:54

ظهر: 12:04

عصر: 3:32

مغرب: 6:14

عشاء: 8:14

السبت 29 مارس