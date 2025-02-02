محافظ الفيوم يلتقى أسرة حارس حديقة الحيوان "ضحية الأسد"

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمكتبه، أسرة الراحل سعيد جابر، حارس حديقة الحيوان الذي لقي مصرعه في حادث مأساوي أثناء تأدية عمله، وذلك بحضور الدكتورة شيرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

وخلال اللقاء، قدم المحافظ واجب العزاء للأسرة، معربًا عن خالص تعازيه وداعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يمنح ذويه الصبر والسلوان.

وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لأسرة الفقيد، سواء على المستوى الاجتماعي أو المادي، لضمان حياة كريمة لهم.

ووجه "الأنصاري" وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المعاش لأسرة الفقيد، والتكفل بالمصروفات الدراسية لأبنائه حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى التنسيق مع جمعية الأورمان لتوفير جهاز عروس لابنة الراحل.

وفي إطار دعم المحافظة للأسرة، سلم محافظ الفيوم مساعدات مالية وعينية مقدمة من المحافظة، إلى جانب مساعدات مالية من المؤسسة الفرعية للتكافل، ومساعدات عينية من جمعية الأورمان، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الأسر المتضررة واحتضانها في الأوقات الصعبة.

ويأتي هذا التحرك في إطار التوجيهات المستمرة بتقديم أوجه الرعاية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف من تداعيات الحوادث التي يتعرض لها العاملون، خاصة في القطاعات الخدمية التي تتطلب جهدًا مضاعفًا للحفاظ على سلامة المواطنين.