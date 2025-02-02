وزير الخارجية والهجرة يلتقي الجالية المصرية في المنامة

خلال زيارته إلى البحرين

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى مملكة البحرين الشقيقة لقاءً، مساء الأحد ٢ فبراير مع عدد من ممثلي الجالية المصرية بالمنامة.

وأكد الوزير عبد العاطي، الحرص على التواصل المباشر مع الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية بالخارج، وتعمل على تيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الخارجية مع الجالية المصرية في البحرين

وشدد وزير الخارجية، على حرص وزارة الخارجية على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة في كافة بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، واستعرض آخر التطورات بالنسبة لجهود الوزارة في التحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتيسير المعاملات على المواطنيين المصريين بالخارج.

كما حرص الوزير عبد العاطي، على التعرف على آراء المواطنين بشأن الخدمات المقدمة، والاستماع إلى مقترحاتهم لتيسير المعاملات القنصلية، مبرزًا التنسيق القائم بين الجانبين المصري والبحريني بشأن المواطنين المصريين العاملين في البحرين، مشيدًا بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات البحرينية، ومثنيًا على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.