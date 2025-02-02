إمساكية رمضان 1446..الحسابات الفلكية تحدد موعد أول أيام رمضان 2025 في السعودية

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إمساكية رمضان 1446..الحسابات
إمساكية رمضان 1446..الحسابات الفلكية تحدد موعد أول أيام رمضا

 بدأ العد التنازلي لاستقبال هذا الشهر المبارك، الذي يعد أعظم شهور السنة ويترقبه المسلمون في شتى أنحاء العالم، في المملكة العربية السعودية، يترقب الجميع الإعلان الرسمي عن غرة شهر رمضان 1446 هـ.

 ووفقًا للحسابات الفلكية، يُتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 1446 في السعودية هو يوم 1 مارس 2025، ما يستدعي تحديد إمساكية رمضان 1446 بدقة لتحديد مواعيد الصلاة والصيام.

موعد رمضان 1446 في السعودية وإمساكية شهر رمضان 1446

كشف الأستاذ عبدالله المسند، أستاذ المناخ في جامعة القصيم، عن الموعد الفلكي لغرة رمضان في السعودية، حيث يتوافق اليوم الأول من الشهر القمري مع اليوم الأول من الشهر الميلادي. 

و أشار المسند إلى أن الحسابات الفلكية تتوقع أن تبدأ إمساكية رمضان 1446 في السعودية بتاريخ 1 مارس 2025.

ويعد هذا الموعد من الأحداث الفلكية الهامة التي ينتظرها المسلمون في كل عام، لما له من تأثير كبير على تنظيم حياتهم اليومية في شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في إمساكية شهر رمضان 1446 في السعودية

مع اقتراب شهر رمضان، تزداد أهمية إمساكية شهر رمضان 1446 في تحديد مواعيد الصلاة للصائمين في المملكة العربية السعودية، تشمل إمساكية رمضان 1446 مواقيت الصلاة اليومية مثل صلاة الفجر، والشروق، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، مما يساعد المسلمين في تنظيم أوقاتهم بين العبادة والراحة خلال هذا الشهر المبارك.

 إمساكية شهر رمضان 1446

  • السبت 1 مارس
    إمساك: 4:53، فجر: 5:03، شروق: 6:22، ظهر: 12:11، عصر: 3:31، مغرب: 6:00، عشاء: 8:00
  • الأحد 2 مارس
    إمساك: 4:52، فجر: 5:02، شروق: 6:21، ظهر: 12:11، عصر: 3:31، مغرب: 6:01، عشاء: 8:01
  • الاثنين 3 مارس
    إمساك: 4:51، فجر: 5:01، شروق: 6:20، ظهر: 12:11، عصر: 3:31، مغرب: 6:01، عشاء: 8:01
  • الثلاثاء 4 مارس
    إمساك: 4:50، فجر: 5:00، شروق: 6:19، ظهر: 12:10، عصر: 3:32، مغرب: 6:02، عشاء: 8:02
  • الأربعاء 5 مارس
    إمساك: 4:49، فجر: 4:59، شروق: 6:18، ظهر: 12:10، عصر: 3:32، مغرب: 6:02، عشاء: 8:02
  • الخميس 6 مارس
    إمساك: 4:48، فجر: 4:58، شروق: 6:17، ظهر: 12:10، عصر: 3:32، مغرب: 6:03، عشاء: 8:03
  • الجمعة 7 مارس
    إمساك: 4:48، فجر: 4:58، شروق: 6:16، ظهر: 12:10، عصر: 3:32، مغرب: 6:03، عشاء: 8:03
  • السبت 8 مارس
    إمساك: 4:47، فجر: 4:57، شروق: 6:15، ظهر: 12:09، عصر: 3:32، مغرب: 6:04، عشاء: 8:04
  • الأحد 9 مارس
    إمساك: 4:46، فجر: 4:56، شروق: 6:14، ظهر: 12:09، عصر: 3:32، مغرب: 6:05، عشاء: 8:05
  • الاثنين 10 مارس
    إمساك: 4:44، فجر: 4:54، شروق: 6:13، ظهر: 12:09، عصر: 3:32، مغرب: 6:05، عشاء: 8:05
  • الثلاثاء 11 مارس
    إمساك: 4:43، فجر: 4:53، شروق: 6:12، ظهر: 12:09، عصر: 3:32، مغرب: 6:06، عشاء: 8:06
  • الأربعاء 12 مارس
    إمساك: 4:42، فجر: 4:52، شروق: 6:11، ظهر: 12:08، عصر: 3:32، مغرب: 6:06، عشاء: 8:06
  • الخميس 13 مارس
    إمساك: 4:41، فجر: 4:51، شروق: 6:10، ظهر: 12:08، عصر: 3:33، مغرب: 6:07، عشاء: 8:07
  • الجمعة 14 مارس
    إمساك: 4:40، فجر: 4:50، شروق: 6:09، ظهر: 12:08، عصر: 3:33، مغرب: 6:07، عشاء: 8:07
  • السبت 15 مارس
    إمساك: 4:39، فجر: 4:49، شروق: 6:08، ظهر: 12:08، عصر: 3:33، مغرب: 6:08، عشاء: 8:08
  • الأحد 16 مارس
    إمساك: 4:38، فجر: 4:48، شروق: 6:07، ظهر: 12:07، عصر: 3:33، مغرب: 6:08، عشاء: 8:08
  • الاثنين 17 مارس
    إمساك: 4:37، فجر: 4:47، شروق: 6:06، ظهر: 12:07، عصر: 3:33، مغرب: 6:08، عشاء: 8:08
  • الثلاثاء 18 مارس
    إمساك: 4:36، فجر: 4:46، شروق: 6:05، ظهر: 12:07، عصر: 3:33، مغرب: 6:09، عشاء: 8:09
  • الأربعاء 19 مارس
    إمساك: 4:35، فجر: 4:45، شروق: 6:04، ظهر: 12:06، عصر: 3:33، مغرب: 6:09، عشاء: 8:09
  • الخميس 20 مارس
    إمساك: 4:34، فجر: 4:44، شروق: 6:03، ظهر: 12:06، عصر: 3:33، مغرب: 6:10، عشاء: 8:10
  • الجمعة 21 مارس
    إمساك: 4:33، فجر: 4:43، شروق: 6:02، ظهر: 12:06، عصر: 3:33، مغرب: 6:10، عشاء: 8:10
  • السبت 22 مارس
    إمساك: 4:32، فجر: 4:42، شروق: 6:00، ظهر: 12:05، عصر: 3:33، مغرب: 6:11، عشاء: 8:11
  • الأحد 23 مارس
    إمساك: 4:30، فجر: 4:40، شروق: 5:59، ظهر: 12:05، عصر: 3:32، مغرب: 6:11، عشاء: 8:11
  • الاثنين 24 مارس
    إمساك: 4:29، فجر: 4:39، شروق: 5:58، ظهر: 12:05، عصر: 3:32، مغرب: 6:12، عشاء: 8:12
  • الثلاثاء 25 مارس
    إمساك: 4:28، فجر: 4:38، شروق: 5:57، ظهر: 12:05، عصر: 3:32، مغرب: 6:12، عشاء: 8:12
  • الأربعاء 26 مارس
    إمساك: 4:27، فجر: 4:37، شروق: 5:56، ظهر: 12:04، عصر: 3:32، مغرب: 6:13، عشاء: 8:13
  • الخميس 27 مارس
    إمساك: 4:26، فجر: 4:36، شروق: 5:55، ظهر: 12:04، عصر: 3:32، مغرب: 6:13، عشاء: 8:13
  • الجمعة 28 مارس
    إمساك: 4:25، فجر: 4:35، شروق: 5:54، ظهر: 12:04، عصر: 3:32، مغرب: 6:14، عشاء: 8:14
  • السبت 29 مارس
    إمساك: 4:23، فجر: 4:33، شروق: 5:53، ظهر: 12:03، عصر: 3:32، مغرب: 6:14، عشاء: 8:14

 

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