مصطفي محمد يقود نانت للفوز على ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
مصطفى محمد - نانت
مصطفى محمد - نانت الفرنسي

قاد المصري مصطفي محمد فريقه نانت للفوز على نظيره ستاد ريمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أوجسن ديلاون، ضمن فعاليات الجولة 20 من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة نانت وستاد ريمس في الليج آن

تمكن نانت من تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس أبلين في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة مميزة من زميله بيدرو تشيرفيلا.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 45+1، عادل فريق ريمس النتيجة عن طريق جيان تشارلز مدافع نانت بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 70، أحرز المصري مصطفي محمد لاعب نانت هدف الفوز لفريقه بالمباراة، من صناعة متقنة من المميز ماتيس أبلين.

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وأشهر حكم اللقاء بينوا ميلو البطاقة الحمراء في وجه الكيني جوزيف أوكومو مدافع ستاد ريمس في الدقيقة 90+5.

وبتلك النتيجة، يحتل ستاد ريمس المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الليج آن برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع عشر فريق نانت والذي يمتلك في رصيده21 نقطة.

مصطفي محمد نادى نانت الفرنسي أخبار الدوري الفرنسي

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