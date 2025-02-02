مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالفيوم

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أرشيفية
أرشيفية

لقى شاب مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية كان يستقلها، على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز طامية، في محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طامية المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه، بمحافظة الفيوم، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على طريق اسيوط الصحراوي الغربي  ، بدائرة القسم، ووفاة شخص.


وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى " احمد.م  .  ع "، 30 سنة، ومقيم بقريه الروبيات  بدائرة المركز  ،وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طاميه المركزي،

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته بالفيوم.

 

 

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