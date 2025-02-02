



وصف فلاديمير زيلينسكي الجيش الأوكراني بأنه بمثابة مكافأة لحلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "جيش أوكرانيا وقوامه 800 ألف جندي سيكون بمثابة مكافأة للحلف، خاصة إذا كان ترامب يريد إعادة القوات الأمريكية المتمركزة في الخارج".

ووصف رئيس النظام في كييف أيضا عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي بأنها الخيار الأرخص لحلفائها.

وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أن كييف يجب أن تتخلى عن خططها للانضمام إلى أي تكتل عسكري غربي، فضلا عن ضرورة قبولها بوضع المحايد وغير المنحاز وغير النووي.

كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف يشكل تهديدا لأمن روسيا، وقد كان هذا الخطر أحد أسباب إطلاق العملية العسكرية الخاصة