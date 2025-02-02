الرئيس الألماني يصل إلى الرياض

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بوابة الفجر

وصل إلى الرياض اليوم، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيند سغراب، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

 

 

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