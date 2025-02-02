تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة

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تشمل زيادة المرتبات
تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل ال

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد إعداد حزمة حماية اجتماعية شاملة لمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الحزمة تأتي بعد مناقشات مكثفة بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بهدف تحديد أفضل الطرق لتقديم الدعم بشكل فعال.

مناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بالحزمة الاجتماعية

أشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء قد استمع إلى مجموعة من الرؤى والمقترحات بشأن الحزمة الاجتماعية، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين. وأكد أن هناك العديد من التفاصيل الدقيقة التي يتم العمل على إعدادها، تمهيدًا لعرض الحزمة على الرئيس عبدالفتاح السيسي للموافقة النهائية.

تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة

الدعم للمرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة

و أكد الحمصاني أنها ستكون متكاملة، دعم المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"،هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء المعيشي عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية وتوقيتات تطبيقها

أوضح الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية تشمل العديد من التفاصيل الأخرى، بما في ذلك العلاوة الدورية التي سيتم صرفها للموظفين. كما سيتم تحديد توقيتات تنفيذ الحزمة بشكل دقيق، في حين تواصل الحكومة جهودها لضبط الأسعار في الأسواق، وتقديم عروض خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وفي ختام حديثه، أكد الحمصاني أن الحكومة تعمل بشكل جاد لتقديم الدعم اللازم للمواطنين، مع التركيز على ضمان استقرار الأسعار في الأسواق وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة.

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