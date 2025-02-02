جدول مواعيد تسليم شقق "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارًا من اليوم الأحد 2 فبراير 2025، فيتسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر تسليم الوحدات حتى يوم الأربعاء 28/8/2025، وفي هذا الإطار ننشر جدول مواعيد تسليم شقق "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر.
جدول مواعيد تسليم شقق "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر
- الأحد 2/2/2025، والإثنين 3/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 13.
- الثلاثاء 4/2/2025، والأربعاء 5/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 14.
- الخميس 6/2/2025، والأحد 9/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 15
- الإثنين 10/2/2025، والثلاثاء 11/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 16
- الأربعاء والخميس 12 و13/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 17
- الأحد والإثنين 16 و17/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 18
- الثلاثاء والأربعاء 18 و19/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 19
- الخميس والأحد 20 و23/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 20
- الإثنين والثلاثاء 24 و25/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 21
- الأربعاء والخميس 26 و27/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 22.
- الأحد والإثنين 2 و3/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 23.
- الثلاثاء والأربعاء 4 و5/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 24.
-الخميس والأحد 6 و9/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 25.
- الإثنين والثلاثاء 10 و11/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 26.
- الأربعاء والخميس 12 و13/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 27.
- الأحد والإثنين 16 و17/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 28.
- الثلاثاء والأربعاء 18 و19/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 29.
- الخميس والأحد 20 و23/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 30.
- الإثنين والأربعاء 24 و26/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 31.
- الخميس 27/3/2025، والأحد 6/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 32.
- الإثنين والثلاثاء 7 و8/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 33.
- الأربعاء والخميس 9 و10/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 34.
- يومي الأحد والإثنين 13 و14/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 35.
- الثلاثاء والأربعاء 15 و16/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 36.
- الخميس والثلاثاء 17 و23/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 37.
- الأربعاء والخميس 23 و24/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 38.
- الأحد والإثنين 27 و28/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 39.
- الثلاثاء والأربعاء 29 و30/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 40.
- الأحد والإثنين 4 و5/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 41.
- الثلاثاء والأربعاء 6 و7/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 42.
- الخميس والأحد 8 و11/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 43.
- الإثنين والثلاثاء 12 و13/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 44.
- الأربعاء والخميس 14 و15/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 45.
- الأحد والإثنين 18 و19/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 46.
- الثلاثاء والأربعاء 20 و21/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 47.
- الخميس والأحد 22 و25/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 48.
- الإثنين والثلاثاء 26 و27/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 49.
- الأربعاء والخميس 28 و29/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 50.
- الأحد والإثنين 1 و2/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 51.
- الثلاثاء والأحد 3 و15/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 52.
- الإثنين والثلاثاء 16 و17/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 53.
جدول مواعيد تسليم شقق "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر
- الأربعاء 18/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 13.
- الخميس 19/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 14.
- الأحد 22/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 15.
- الإثنين 23/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 16.
- الأربعاء 25/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 17.
- الأحد 29/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 18.
- الثلاثاء 1/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 19.
- الأربعاء 2/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 20.
- الأحد 6/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 21.
- الإثنين 7/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 22.
- الثلاثاء 8/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 23.
- الأربعاء 9/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 24.
- الخميس 10/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 25.
- الأحد 13/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 26.
- الإثنين 14/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 27.
- الثلاثاء 15/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 28.
- الأربعاء 16/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 29.
- الخميس 17/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 30.
- الأحد 20/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 31.
- الإثنين 21/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 32.
- الثلاثاء 22/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 33.
- الأربعاء 23/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 34.
- الأحد 27/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 35.
- الإثنين 28/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 36.
- الثلاثاء 29/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 37.
- الأربعاء 30/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 38.
- الخميس 31/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 39.
- الأحد 3/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 40.
- الإثنين 4/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 41.
- الثلاثاء 5/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 42.
- الأربعاء 6/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 43.
- الخميس 7/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 44.
- الأحد 10/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 45.
- الإثنين 11/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 46.
- الثلاثاء 12/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 47.
- الأربعاء 13/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 48.
- الخميس 14/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 49.
- الأحد 17/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 50.
- الإثنين 18/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 51.
- الثلاثاء 19/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 52.
- الأربعاء 20/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 53.
كما سيتم الأيام من الأحد 24/8/2025 حتى الأربعاء 27/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام.