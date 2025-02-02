بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارًا من اليوم الأحد 2 فبراير 2025، فيتسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر تسليم الوحدات حتى يوم الأربعاء 28/8/2025، وفي هذا الإطار ننشر جدول مواعيد تسليم شقق "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر.

جدول مواعيد تسليم شقق "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر



- الأحد 2/2/2025، والإثنين 3/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 13.

- الثلاثاء 4/2/2025، والأربعاء 5/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 14.

- الخميس 6/2/2025، والأحد 9/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 15

- الإثنين 10/2/2025، والثلاثاء 11/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 16

- الأربعاء والخميس 12 و13/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 17

- الأحد والإثنين 16 و17/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 18

- الثلاثاء والأربعاء 18 و19/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 19

- الخميس والأحد 20 و23/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 20

- الإثنين والثلاثاء 24 و25/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 21

- الأربعاء والخميس 26 و27/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 22.

- الأحد والإثنين 2 و3/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 23.

- الثلاثاء والأربعاء 4 و5/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 24.

-الخميس والأحد 6 و9/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 25.

- الإثنين والثلاثاء 10 و11/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 26.

- الأربعاء والخميس 12 و13/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 27.

- الأحد والإثنين 16 و17/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 28.

- الثلاثاء والأربعاء 18 و19/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 29.

- الخميس والأحد 20 و23/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 30.

- الإثنين والأربعاء 24 و26/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 31.

- الخميس 27/3/2025، والأحد 6/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 32.

- الإثنين والثلاثاء 7 و8/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 33.

- الأربعاء والخميس 9 و10/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 34.

- يومي الأحد والإثنين 13 و14/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 35.

- الثلاثاء والأربعاء 15 و16/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 36.

- الخميس والثلاثاء 17 و23/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 37.

- الأربعاء والخميس 23 و24/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 38.

- الأحد والإثنين 27 و28/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 39.

- الثلاثاء والأربعاء 29 و30/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 40.

- الأحد والإثنين 4 و5/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 41.

- الثلاثاء والأربعاء 6 و7/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 42.

- الخميس والأحد 8 و11/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 43.

- الإثنين والثلاثاء 12 و13/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 44.

- الأربعاء والخميس 14 و15/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 45.

- الأحد والإثنين 18 و19/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 46.

- الثلاثاء والأربعاء 20 و21/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 47.

- الخميس والأحد 22 و25/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 48.

- الإثنين والثلاثاء 26 و27/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 49.

- الأربعاء والخميس 28 و29/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 50.

- الأحد والإثنين 1 و2/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 51.

- الثلاثاء والأحد 3 و15/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 52.

- الإثنين والثلاثاء 16 و17/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 53.



جدول مواعيد تسليم شقق "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر



- الأربعاء 18/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 13.

- الخميس 19/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 14.

- الأحد 22/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 15.

- الإثنين 23/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 16.

- الأربعاء 25/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 17.

- الأحد 29/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 18.

- الثلاثاء 1/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 19.

- الأربعاء 2/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 20.

- الأحد 6/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 21.

- الإثنين 7/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 22.

- الثلاثاء 8/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 23.

- الأربعاء 9/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 24.

- الخميس 10/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 25.

- الأحد 13/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 26.

- الإثنين 14/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 27.

- الثلاثاء 15/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 28.

- الأربعاء 16/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 29.

- الخميس 17/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 30.

- الأحد 20/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 31.

- الإثنين 21/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 32.

- الثلاثاء 22/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 33.

- الأربعاء 23/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 34.

- الأحد 27/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 35.

- الإثنين 28/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 36.

- الثلاثاء 29/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 37.

- الأربعاء 30/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 38.

- الخميس 31/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 39.

- الأحد 3/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 40.

- الإثنين 4/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 41.

- الثلاثاء 5/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 42.

- الأربعاء 6/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 43.

- الخميس 7/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 44.

- الأحد 10/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 45.

- الإثنين 11/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 46.

- الثلاثاء 12/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 47.

- الأربعاء 13/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 48.

- الخميس 14/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 49.

- الأحد 17/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 50.

- الإثنين 18/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 51.

- الثلاثاء 19/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 52.

- الأربعاء 20/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 53.

كما سيتم الأيام من الأحد 24/8/2025 حتى الأربعاء 27/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام.