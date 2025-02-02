جدول مواعيد تسليم شقق "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارًا من اليوم الأحد 2 فبراير 2025، فيتسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر تسليم الوحدات حتى يوم الأربعاء 28/8/2025، وفي هذا الإطار ننشر جدول مواعيد تسليم شقق "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر.

جدول مواعيد تسليم شقق "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر


- الأحد 2/2/2025، والإثنين 3/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 13.
- الثلاثاء 4/2/2025، والأربعاء 5/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 14.
- الخميس 6/2/2025، والأحد 9/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 15
- الإثنين 10/2/2025، والثلاثاء 11/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 16
- الأربعاء والخميس 12 و13/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 17
- الأحد والإثنين 16 و17/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 18
- الثلاثاء والأربعاء 18 و19/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 19
- الخميس والأحد  20 و23/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 20 
- الإثنين والثلاثاء 24 و25/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 21
- الأربعاء والخميس 26 و27/2/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 22.
- الأحد والإثنين 2 و3/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 23.
- الثلاثاء والأربعاء 4 و5/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 24.
-الخميس والأحد 6 و9/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 25.
- الإثنين والثلاثاء 10 و11/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 26.
- الأربعاء والخميس 12 و13/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 27.
- الأحد والإثنين 16 و17/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 28.
- الثلاثاء والأربعاء 18 و19/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 29.
- الخميس والأحد 20 و23/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 30.
- الإثنين والأربعاء 24 و26/3/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 31.
- الخميس 27/3/2025، والأحد 6/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 32.
- الإثنين والثلاثاء 7 و8/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 33.
- الأربعاء والخميس 9 و10/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 34.
- يومي الأحد والإثنين 13 و14/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 35.
- الثلاثاء والأربعاء 15 و16/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 36.
- الخميس والثلاثاء 17 و23/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 37.
- الأربعاء والخميس 23 و24/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 38.
- الأحد والإثنين 27 و28/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 39.
- الثلاثاء والأربعاء 29 و30/4/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 40.
- الأحد والإثنين 4 و5/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 41.
- الثلاثاء والأربعاء 6 و7/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 42.
- الخميس والأحد 8 و11/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 43.
- الإثنين والثلاثاء 12 و13/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 44.
- الأربعاء والخميس 14 و15/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 45.
- الأحد والإثنين 18 و19/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 46.
- الثلاثاء والأربعاء 20 و21/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 47.
- الخميس والأحد 22 و25/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 48.
- الإثنين والثلاثاء 26 و27/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 49.
- الأربعاء والخميس 28 و29/5/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 50.
- الأحد والإثنين 1 و2/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 51.
- الثلاثاء والأحد 3 و15/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 52.
- الإثنين والثلاثاء 16 و17/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 53.


جدول مواعيد تسليم شقق "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر


- الأربعاء 18/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 13.
- الخميس 19/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 14.
- الأحد 22/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 15.
- الإثنين 23/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 16.
- الأربعاء 25/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 17.
- الأحد 29/6/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 18.
- الثلاثاء 1/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 19.
- الأربعاء 2/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 20.
- الأحد 6/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 21.
- الإثنين 7/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 22.
- الثلاثاء 8/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 23.
- الأربعاء 9/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 24.
- الخميس 10/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 25.
- الأحد 13/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 26.
- الإثنين 14/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 27.
- الثلاثاء 15/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 28.
- الأربعاء 16/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 29.
- الخميس 17/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 30.
- الأحد 20/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 31.
- الإثنين 21/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 32.
- الثلاثاء 22/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 33.
- الأربعاء 23/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 34.
- الأحد 27/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 35.
- الإثنين 28/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 36.
- الثلاثاء 29/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 37.
- الأربعاء 30/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 38.
- الخميس 31/7/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 39.
- الأحد 3/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 40.
- الإثنين 4/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 41.
- الثلاثاء 5/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 42.
- الأربعاء 6/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 43.
- الخميس 7/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 44.
- الأحد 10/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 45.
- الإثنين 11/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 46.
- الثلاثاء 12/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 47.
- الأربعاء 13/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 48.
- الخميس 14/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 49.
- الأحد 17/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 50.
- الإثنين 18/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 51.
- الثلاثاء 19/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 52.
- الأربعاء 20/8/2025، سيتم تسليم وحدات بالعمارة 53.

كما سيتم الأيام من الأحد 24/8/2025 حتى الأربعاء 27/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام.

شقق فالي تاورز الاسكان مواعيد تسليم شقق فالي تاورز وحدات فالي تاورز مدينة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

طرق معرفة نتائج فرز طلبات شقق سكن لكل المصريين 5

تفاصيل نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5" وموعد الإعلان عنها

الفرصة الأخيرة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي: آخر موعد لتقديم جدية حجز 15 يناير 2025

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل| بعد رفض عرض الأهلي.. 9 ملايين يورو تنقل موسى التعمري لهذا النادي

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد

تفاصيل شخصية محمد رجب في "الحلانجي" رمضان 2025