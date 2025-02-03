محافظ الإسكندرية يُكلف بتسريع أعمال رصف الطرق وإصلاحها استجابة لشكاوى المواطنين

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لتسريع أعمال رصف الطرق وإصلاحها في الشوارع التي تكررت منها شكاوى المواطنين وذلك بهدف تحسين جودة الطرق وتسهيل حركة المرور في مختلف أنحاء المحافظة.

قبل أعمال رصف المحافظة

وأكد المحافظ أن أعمال الرصف والإصلاح تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري حيث تم بالفعل البدء في رصف عدد من الشوارع الرئيسية مشيرًا إلى انتهاء إصلاح عدة شوارع متضمنة شركات المرافق من أعمالها في تلك المناطق.

شارع كوبري المشاه عامرية أول قبل الرصف

وشهدت أعمال رصف خلال شهر يناير الماضي شارع ياسر بن عامر المعروف بشارع السوق في منطقة السيوف وشارع أنطونيادس في حي شرق بالإضافة إلى أجزاء من شارع السد العالي وشارع دار السلام في حي منتزه ثان.

وتم رصف وإصلاح عدة شوارع أخرى في أحياء مختلفة منها شارع سنترال المنشية في حي الجمرك وشارع المستشار خفاجي في منطقة أبو ثلاث بالعجمي وشارع 218 في منطقة بشاير الخير بحي غرب وكذلك شارع سليمان يسري وشارع عمر مكرم في حي وسط.

صورة بعد الرصف لشارع بجوار سور الوكالة - عامرية أول

وأضاف المحافظ أنه تم إعادة إصلاح ثلاثة شوارع في حي عامرية أول بعد انتهاء شركات المرافق من أعمالها وهي شارع مسجد الطاهرة والمنطقة المحيطة بسور الوكالة وكوبري المشاة.

صورة بعد الرصف شارع السد العالي -منتزه ثان

وتحدث محافظ الإسكندرية قائلًا "أن هذه الجهود تأتي استجابة لمطالب المواطنين وسيتم متابعة تنفيذ الأعمال بشكل دوري لضمان جودة الخدمات المقدمة، إلى أن المحافظة ستواصل العمل على تطوير البنية التحتية للطرق في جميع الأحياء لتحقيق راحة المواطنين وتعزيز جودة الحياة

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