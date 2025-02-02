هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025

يشارك الفنان بيومي فؤاد في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل قهوة المحطة بجانب الفنان أحمد غزي، والذي من المقرر عرضه علي قناة dmc.

شارك الحساب الرسمي لقناة dmc منذ قليل على إنستجرام، بوسترات أبطال مسلسل قهوة المحطة.

لوك بيومي فؤاد في قهوة المحطة

وظهر بيومي فؤاد متصدر البوستر بلوك يعتمد على الشنب والعمة والجلباب المناسبين لشخصيته الصعيدية ضمن أحداث العمل.

قصة مسلسل قهوة المحطة

ويتكون مسلسل قهوة المحطة من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي مغلف بالتشويق للكشف جريمة يتعرض لها أحد أبطال العمل، ويعتمد المسلسل على البطولة الجماعية.

ابطال مسلسل قهوة المحطة

ويضم المسلسل أحمد غزي، بيومي فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، أحمد خالد صالح، حسن أبو الروس، فاتن سعيد، ضياء عبدالخالق، وأحمد ماجد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري وإنتاج سينرجي.

آخر أعمال بيومي فؤاد

وكان اخر اعمال بيومي فؤاد هو فيلم المستريحة الذي عرض خلال الفترة الماضية، والذي جمعه بـ ليلى علوي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية شاهيناز وهي نصابة كانت تعيش في الخارج، ولكن تعود إلى مصر من أجل تنفيذ مهمة ما، وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس خلال الأحداث، وتستعين في مهمتها بأبنائها، والفيلم من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري، والعمل من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

كما شارك بيومي فؤاد في بطولة مسلسل مطعم الحبايب مع أحمد مالك وهدى المفتي، والذي عُرض في أكتوبر الماضي على منصة شاهد، وحقق وقتها نجاحًا ملحوظًا، يعتمد على الدراما الاجتماعية الممزوجة بعالم المطبخ ومشكلاته وحياة العاملين في مجال الطبخ، وعُرض في 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، عايدة رياض، مجدي بدر، وآلاء علي، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.