هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025

الفجر الفني
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

يشارك الفنان بيومي فؤاد في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل قهوة المحطة بجانب الفنان أحمد غزي، والذي من المقرر عرضه علي قناة dmc. 

شارك الحساب الرسمي لقناة dmc منذ قليل على إنستجرام، بوسترات أبطال مسلسل قهوة المحطة. 

لوك بيومي فؤاد في قهوة المحطة

وظهر بيومي فؤاد متصدر البوستر بلوك يعتمد على الشنب والعمة والجلباب المناسبين لشخصيته الصعيدية ضمن أحداث العمل.

قصة مسلسل قهوة المحطة

ويتكون مسلسل قهوة المحطة من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي مغلف بالتشويق للكشف جريمة يتعرض لها أحد أبطال العمل، ويعتمد المسلسل على البطولة الجماعية.

ابطال مسلسل قهوة المحطة

ويضم المسلسل أحمد غزي، بيومي فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، أحمد خالد صالح، حسن أبو الروس، فاتن سعيد، ضياء عبدالخالق، وأحمد ماجد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري وإنتاج سينرجي.

آخر أعمال بيومي فؤاد

وكان اخر اعمال بيومي فؤاد هو فيلم المستريحة الذي عرض خلال الفترة الماضية، والذي جمعه بـ ليلى علوي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية شاهيناز وهي نصابة كانت تعيش في الخارج، ولكن تعود إلى مصر من أجل تنفيذ مهمة ما، وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس خلال الأحداث، وتستعين في مهمتها بأبنائها، والفيلم من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري، والعمل من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

كما شارك بيومي فؤاد في بطولة مسلسل مطعم الحبايب مع أحمد مالك وهدى المفتي، والذي عُرض في أكتوبر الماضي على منصة شاهد، وحقق وقتها نجاحًا ملحوظًا، يعتمد على الدراما الاجتماعية الممزوجة بعالم المطبخ ومشكلاته وحياة العاملين في مجال الطبخ، وعُرض في 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، عايدة رياض، مجدي بدر، وآلاء علي، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

لوك بيومي فؤاد في قهوة المحطة أحمد غزي و مسلسل قهوة المحطة تفاصيل مسلسل قهوة المحطة مسلسل قهوة المحطة أحدث أعمال بيومي فؤاد بيومى فؤاد

مواد متعلقة

مسلسل "وصية جدو" يجمع بيومي فؤاد وليلى عز العرب ومواهب ذوي الهمم

محيي إسماعيل: 'معرفش بيومي فؤاد ونفسي أقدم دور كوميدي'

بيومي فؤاد يغلق حساباته على السوشيال ميديا ويثير الجدل

عمر متولي: بتعامل مع بيومي فؤاد كأنه والدي.. وانتظروا موسم مختلف من "ليك لوك" برمضان 2025 (حوار)
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل| بعد رفض عرض الأهلي.. 9 ملايين يورو تنقل موسى التعمري لهذا النادي

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد

تفاصيل شخصية محمد رجب في "الحلانجي" رمضان 2025