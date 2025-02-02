بعد جلوسه إحتياطيا.. منتخب مصر يحسم موقف الشناوي من خوض مباراة إثيوبيا

قال مصدر داخل منتخب مصر، إن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، يتابع مستوى حراس الدوري وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "جلوس الشناوي إحتياطيا والتدوير بينه وبين مصطفى شوبير لن يؤثر على تواجده في المعسكر المقبل استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وتابع المصدر:"حسام حسن لديه ثقة كبيرة في الشناوي وسعفان الصغير مدرب الحراس يتواصل باستمرار معه ومع معظم الحراس، ومحمد الشناوي سيحرس مرمى مصر أمام إثيوبيا".