عاجل| بعد رفض عرض الأهلي.. 9 ملايين يورو تنقل موسى التعمري لهذا النادي

يغادر الأردني الدولي موسى التعمري، صفوف ناديه الحالي مونبيليه نحو وجهة جديدة في الدوري الفرنسي قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الشتوية بأوروبا.

ووفقًا لشبكة “بي إن سبورتس” القطرية فأن موسى التعمري سينتقل إلى رين الفرنسي قادمًا من مونبيليه هذا الشتاء.

وذكر المصدر ذاته أنه قيمة صفقة انتقال موسى التعمري إلى رين قد بلغت نحو 9 ملايين يورو.

ويوقع موسى التعمري، على عقد يمتد لـ3 مواسم ونصف مع فريقه الجديد، رين الفرنسي.

يشار إلى أن الأهلي قد حاول التعاقد مع موسى التعمري ولكن مونبيليه رفض العرض المقدم بقيمة 6 ملايين وذلك حسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية.