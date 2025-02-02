"قيصر الحدود" الأمريكي: حالات العبور غير الشرعي للحدود انخفضت بنسبة 93% بعد عودة ترامب





أعلن توماس هومان مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حالات تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الأمريكية انخفضت بنسبة 93% بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال هومان الملقب بـ "قيصر الحدود" الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "انخفضت حالات عبور الحدود بشكل غير قانوني بنسبة 93%.. وهذا الانخفاض أكبر من ذلك الذي شهدناه خلال فترة رئاسة ترامب الأولى".

وأضاف: "من دون حدود آمنة، لا يمكن ضمان الأمن الوطني بشكل موثوق.. ما زال أمامنا الكثير لنفعله".

وتابع قائلا: "فيما يتعلق بعملية الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، فإننا في الأسبوع الأول من تنفيذها احتجزنا بالفعل 5 آلاف شخص، معظمهم من المجرمين".

يشار إلى أن ترامب كان قد عبّر في العديد من المرات عن دعمه لتشديد السياسة المتعلقة بالهجرة والقيام بالترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين.

وبعد ساعات فقط من تنصيبه في 20 يناير الماضي، ألغت إدارة ترامب سياسة عهد الرئيس السابق جو بايدن التي كانت تحظر الاعتقالات من قبل عملاء الهجرة الأمريكيين في أو بالقرب من المدارس وأماكن العبادة وغيرها من الأماكن التي تعتبر "مواقع حساسة".

ووقع ترامب مرسوما بإعلان حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك. كما قامت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية الأمريكية، مما سمح لها بترحيل المهاجرين غير الشرعيين عبر إجراءات سريعة، دون الحاجة إلى قرار من المحكمة المختصة بشؤون الهجرة.

كما تم استخدام الطائرات العسكرية الأمريكية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، بأن البيت الأبيض أصدر تعليمات لسلطات الجمارك وحماية الحدود باحتجاز ما لا يقل عن 1800 شخص يوميا بسبب انتهاك قوانين الهجرة.

وأمر ترامب أيضا البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي بتوسيع مركز الاحتجاز المؤقت للمهاجرين في القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا، وهو ما وصفه رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل بـ "التصرف الوحشي".