اخماد حريق اندلع داخل مخزن بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمنيا

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الحماية المدنية
الحماية المدنية

اخمدت قوات الحماية المدنية، حريق اندلع داخل داخل مخزن بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة المنيا الجديدة، تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق داخل داخل مخزن بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان في الحي الأول في مدينة المنيا الجديدة.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم اخماد الحريق داخل المخزن بالمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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