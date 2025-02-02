عمرو أديب عن حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة: "أنتم كرماء والشعب يستاهل"

توك شو
عمرو أديب
عمرو أديب

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما يتردد بشأن إعلان حزمة حماية اجتماعية الفترة المقبلة، قائلا: "سمعنا بشاير أن هيكون في زقة في الدخل الفترة الجاية".

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وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، "وسعوا على الناس شوية الفترة الجاية، لأن مفيش أسوء أن يدخل عليك رمضان وإنت حاسس إنك مش قادر، أنتم كرماء والشعب يستاهل".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن المجتمع المصري رائع في التكافل خلال شهر رمضان، ولكن يجب الانتباه لمن لا يحصلون على دعم، متابعا: "خلوا الناس تعيش، وبلاش تقفلوا على الناس حياتهم، خلوا الناس تاكل اللقمة وهى مبسوطة، وبلاش جملة ما أنتم اللي بتخلفوا كتير، هيعمل إيه هيرجعه، خلوا الناس توسع على نفسها، وتاكل كنافة بالمكسرات في رمضان".

الإعلامي عمرو أديب عمرو أديب برنامج الحكاية فضائية ام بي سي مصر

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