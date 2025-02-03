رمضان 2025.. البرومو التشويقي الأول لـ مسلسل «شباب امرأة» يثير الجدل

أثار مسلسل «شباب امرأة» الجدل بعدما طرح صناع العمل البرومو التشويقي الأول للمسلسل، استعداد لطرحه خلال موسم دراما رمضان 2025.

ويسجل مسلسل «شباب امرأة» التعاون الثاني على التوالي بين المخرج أحمد حسن والفنانة غادة عبد الرازق، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل "صيد العقارب" رمضان الماضي.

أبطال مسلسل «شباب امرأة»

ويضم مسلسل «شباب امرأة» بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ويشاركها البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: محمد محمود، رانيا منصور، احمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

أحداث مسلسل «شباب امرأة»

وأحداث المسلسل مأخوذة من فيلم «شباب امرأة» بطولة النجمة تحية كاريوكا، والذي دار حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام، بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات، تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وتتوالى الأحداث.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وكان اخر اعمال غادة عبد الرازق هو مسلسل صيد العقارب الذي عرض في موسم رمضان 2024، على قنوات cbc، ودارت قصته حول شخصية الدكتورة عايدة، التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، وتواجه عايدة بطلة مسلسل صيد العقارب، سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، وتتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.