رسوم تظلمات نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رسوم وأماكن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية الترم الأول، بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عن فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

موعد فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الاعدادية

يبدأ تقديم التظلمات من بعد غدٍ الثلاثاء 4 فبراير الجاري، وحتى الثلاثاء 18 من نفس الشهر، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا بديوان المديرية.

وأكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أنه تم تحديد شباك لتلقي طلبات التظلم لقطاع "أ" الذي يشمل إدارات بني سويف، الفشن، والواسطى، وآخر لقطاع "ب" الذي يشمل إدارات ببا، سمسطا، ناصر، وإهناسيا، لتسهيل الأمر على الطلاب وأولياء الأمور.

مصاريف التظلم للمادة الواحدة

وأشارت الهواري إلى أنه سيتم تحصيل مبلغ 35 جنيها عن كل مادة يتم التظلم عليها، يتم سدادها في خزينة المديرية، مع ملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة.

وستجري مراجعة أوراق إجابة قطاع "أ" في مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع "ب" في مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية. وأكدت على توفير كل التيسيرات للطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية ببني سويف



اعتمد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.87%، حيث تقدم للامتحان 64 ألفًا و812 للنظامي حضر منهم 64 ألفًا و330 طالبًا للنظامي.

كما تقدم لامتحان المنازل 826 طالبًا، إذ حضر منهم 764 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 76.52%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 83.3%، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 88%.

وهنأ محافظ بني سويف الطلاب، وأولياء الأمور بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نُصب أعينهم، لا سيما أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

