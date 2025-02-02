نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025، الشهادة الاعدادية، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 نسبة نجاح 72.94%، وتم إتاحتها عبر بوابة التعليم الأساسي على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وهو موقع يتوفر عليه نتائج الامتحانات 2025 لجميع الصفوف الدراسية بداية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الأساسي 2025

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا.

- اختيار المرحلة التعليمية.

- اضغط على الصف الثالث الإعدادي.

- تحديد الفصل الدراسي الأول.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- النقر على أيقونة الاستعلام.

- تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 رسميًا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة الترم الأول

يمكن أيضًا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2024 -2025 من خلال الاتصال بـ:

التليفون الأرضي 09000100 - 09000111

المحمول 5757

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2025

مجموع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الفصل الدراسي الأول هو 140 درجة موزعة كما يلي:

المادة الدرجة اللغة العربية 40 درجة اللغة الانجليزية 30 درجة الدراسات الإجتماعية 20 درجة الرياضيات 30 درجة العلوم 20 درجة مجموع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول 140 درجة

كيفية تقديم تظلمات على نتيجة الشهادة الاعدادية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، فور إعلان مديرية التربية والتعليم فتح باب التظلمات، من خلال الخطوات والضوابط التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة طبقًا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.