إنجي المقدم تكشف عن شخصيتها في “سيد الناس” المقرر عرضه في رمضان 2025

الفجر الفني
إنجي المقدم
إنجي المقدم

 

شاركت الفنانة إنجي المقدم متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام البوستر الرسمي لشخصيتها في مسلسل “سيد الناس”، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025 عبر قنوات MBC مصر ومنصة شاهد.

 

وعلقت إنجي المقدم على الصورة قائلة:
“بسم الله توكلنا على الله.. فتحية من مسلسل سيد الناس في رمضان بإذن الله.. انتظرونا”

إنجي المقدم تكشف عن شخصيتها في “سيد الناس” المقرر عرضه في رمضان 2025

وظهرت إنجي المقدم في البوستر بإطلالة مميزة تعكس أجواء درامية قوية، ما أثار تفاعل الجمهور الذي ينتظر العمل بشغف ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.


أحداث مسلسل "سيد الناس"

وتدور أحداثه في إحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل، والعمل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي.

 

أبطال مسلسل "سيد الناس"

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، وأخرين من الفنانين.


المسلسل من إخراج محمد سامي وإنتاج Cedars Art (صبّاح إخوان)، ويضم نخبة من النجوم، وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة تفاصيل القصة والشخصيات التي ستقدمها.

إنجي المقدم تكشف عن شخصيتها في “سيد الناس” المقرر عرضه في رمضان 2025 أحدث أعمال إنجي المقدم إطلالة إنجي المقدم أبطال سيد الناس أحداث مسلسل سيد الناس أحدث أعمال عمرو سعد

مواد متعلقة

أحمد سعد يتصدر الترند ويشيد بعزيز الشافعي في حوار مع عمرو أديب: نجاحه مسألة شخصية

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها ومسيرة فنية مبهرة: من نجمة الشاشة إلى أيقونة عالمية وتحضيرات لمسلسل "سيد الناس"

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

خبراء لـ "الفجر": زيارة الشرع إلى السعودية.. خطوة استراتيجية لإعادة التموضع العربي والدولي

إنجي المقدم تكشف عن شخصيتها في “سيد الناس” المقرر عرضه في رمضان 2025

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد

بصور رومانسية.. ليلى أحمد زاهر وهشام جمال يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

الغندور: أبو ريدة أبلغ الخطيب بصحة إجراءات قيد جراديشار ورد فيفا على شكوى بيراميدز