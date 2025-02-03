شاركت الفنانة إنجي المقدم متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام البوستر الرسمي لشخصيتها في مسلسل “سيد الناس”، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025 عبر قنوات MBC مصر ومنصة شاهد.

وعلقت إنجي المقدم على الصورة قائلة:

“بسم الله توكلنا على الله.. فتحية من مسلسل سيد الناس في رمضان بإذن الله.. انتظرونا”

إنجي المقدم تكشف عن شخصيتها في “سيد الناس” المقرر عرضه في رمضان 2025

وظهرت إنجي المقدم في البوستر بإطلالة مميزة تعكس أجواء درامية قوية، ما أثار تفاعل الجمهور الذي ينتظر العمل بشغف ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.



أحداث مسلسل "سيد الناس"

وتدور أحداثه في إحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل، والعمل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي.

أبطال مسلسل "سيد الناس"

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، وأخرين من الفنانين.



المسلسل من إخراج محمد سامي وإنتاج Cedars Art (صبّاح إخوان)، ويضم نخبة من النجوم، وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة تفاصيل القصة والشخصيات التي ستقدمها.