أحمد فهيم: أعتذر للحكم نادر قمر الدولة.. وتصرفي ضده خارج عن إرادتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اعتذر أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي للحكم نادر قمر الدولة بعد الاعتداء عليه في مباراة طلائع الجيش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" تصرفي ضد الحكم نادر قمر الدولة في مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش غير مقبول".

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وتابع:" الإسماعيلي يتعرض لضغوط كبيرة واعتراضي لم يكن بسبب ضربة الجزاء الغير مشكوك صحتها لكن أشعر أننا لم نحصل على حقوقنا".

وواصل:" اشعر أن الإسماعيلي مهدر دمه ولا بد أن يكون العدل أساس الملك ونعاني من أزمة مالية طاحنة".

وأكمل:" اعتذر للحكم نادر قمر الدولة ولأسرته بسبب تصرفي الغير مقبول ولكن كان خارج عن إرادتي".

واختتم:" رابطة الأندية لم تبلغني بأى قرار يخص الشطب أو العقوبة".

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