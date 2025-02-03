خالد الغندور: جروس استبعد 6 لاعبين من تدريبات الزمالك على رأسهم ميشالاك

قال الإعلامي خالد الغندور بأن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك استبعد ٦ لاعبين من حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.



وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: تم إخطار 6 لاعبين من فريق الزمالك بعدم التواجد في التدريبات الجماعية للفريق غدا وخوض مران فردي قبل المران الجماعي.

وتابع: السداسي هم ميشالاك ومهاب ياسر وحازم أسامة وأحمد رفاعي وعبدالله محمد وعمر عبد العزيز، ومن الواضح أن السداسي سيكون خارج حسابات جروس خلال الفترة المقبلة.

وأتم: الثنائي سيف فاروق جعفر ومحمد عاطف كان من المفترض أن يتواجدا في المران الفردي ولكن بعد التواصل مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، تم إخطارهما بالتواجد في المران الجماعي.