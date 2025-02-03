خالد الغندور: هيثم فاروق سر صفقة كروما وجروس يحسم الموقف خلال ساعات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي خالد الغندور بأن نادي الزمالك اقترب بشدة من التعاقد مع السيراليوني الحسن كروما جناح الشحانية القطري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: الصفقة اقتربت بعد موافقة اللاعب وناديه المبدئية والقرار النهائي سيحسمه جروس خلال ساعات.

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وأضاف: اللاعب نال تزكية كبيرة من هيثم فاروق وميدو وأصبح قريب بشدة من ارتداء القميص الأبيض خلال الموسم الحالي.

وأكمل: اللاعب خاض ١٤ مباراة في الدوري القطري سجل ٤ وصنع ٤.. وبيمتاز بالمهارة والسرعة وسعره مناسب لظروف الزمالك المالية.

الإعلامي خالد الغندور الدوري القطري الزمالك الشحانية القطري نادي الزمالك

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