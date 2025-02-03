الغندور: أبو ريدة أبلغ الخطيب بصحة إجراءات قيد جراديشار ورد فيفا على شكوى بيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي خالد الغندور كواليس خاصة من جلسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي عقدت بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر، مؤكدًا على أن الخطيب طالب بسرعة تعيين خبير أجنبي لإدارة منظومة التحكيم ومعالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية بالدوري.

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أبو ريدة يستقبل الخطيب بمركز المنتخبات الوطنية

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تفاصيل اجتماع الخطيب ورمضان لحسم خريطة صفقات الأهلي

وأضاف  خالد الغندور في برنامجه ستاد المحور على قناة المحور: "أبو ريدة أبلغ رئيس النادي الأهلي، أنه سيتم تعيين خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية، بحد أقصى منتصف فبراير الجاري، وهناك أكثر من إسم معروض يتم التفاوض معه يتصدرهم حكم دولي سابق من أسبانيا وخبير إيطالي مرشح من ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتولى المهمة لنهاية الموسم وبعدها يتم تقييمه.

وأشار الغندور إلى أن أبو ريدة طمأن الخطيب بأن اجراءات قيد جراديشار صحيحة ومشاركته أمام بيراميدز قانونية، وأن الاتحاد الدولي رد على شكوى بيراميدز بأن هذا الأمر شأن داخلي يخص اتحاد الكرة.

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الغندور: أبو ريدة أبلغ الخطيب بصحة إجراءات قيد جراديشار ورد فيفا على شكوى بيراميدز