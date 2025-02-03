وائل القباني: كهربا لاعب عشوائي.. وجراديشار أفضل منه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث وائل القباني لاعب فريق الزمالك السابق، عن فوز فريق الأهلي ضد مودرن سبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "من العصب الحكم على جراديشار حاليًا لأن مواجهة مودرن سبورت سهلة".

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وأضاف لاعب الزمالك السابق: "من وجهة نظري كهربا لاعب عشوائي، وجراديشار أفضل منه".

واختتم حديثه قائلًا: "مدرب مودرن سبورت لعب بطريقة غريبة أمام الأهلي، وهو المسؤول عن الخسارة اليوم، وتراجع أداء الأهلي في الشوط الثاني طبيعي بعد ضمان النتيجة".

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