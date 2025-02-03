خالد جاد الله: إمكانيات تريزيجيه أفضل من أشرف بن شرقي

تحدث خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، عن تعاقد المارد الأحمر مع محمود حسن تريزيجيه والنجم المغربي أشرف بن شرقي بالإضافة إلى الفوز ضد مودرن سبورت بالدوري المصري.

وقال خالد جاد الله في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "إمكانيات تريزيجيه أفضل من أشرف بن شرقي، كما يتميز بالسرعة واللعب في أكثر من مركز".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "مستوى الأهلي سيتغير للأفضل خلال الفترة المقبلة بعد الصفقات الجديدة، ومن وجهة نظري مصطفى العش من أفضل المدافعين في مصر وإضافة كبيرة للنادي الأهلي".

واختتم حديثه قائلًا: "جراديشار قدم أداء مميز للغاية ضد مودرن سبورت ولعب كرة الهدف بطريقة مميزة لإمام عاشور في الهدف الثالثة ورائعة".