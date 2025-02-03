مسلسل “قهوة المحطة” يتألق ببوسترات رسمية قبل عرضه في رمضان 2025

مسلسل “قهوة المحطة” يتألق ببوسترات رسمية قبل عرضه في رمضان

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوسترات الرسمية لمسلسل “قهوة المحطة”، الذي تستعد لعرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

المسلسل يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، وضياء عبد الخالق.

إنتصار في مسلسل “قهوة المحطة”

ضياء عبد الخالق في مسلسل “قهوة المحطة”

بيومي فؤاد في مسلسل “قهوة المحطة”

أحمد غزي في مسلسل “قهوة المحطة”

هالة صدقي في مسلسل “قهوة المحطة”

أحمد خالد صالح في مسلسل “قهوة المحطة”

رياض الخولي في مسلسل “قهوة المحطة”

ويحمل العمل توقيع الكاتب عبد الرحيم كمال، فيما يتولى إخراجه إسلام خيري، ويتكون من 15 حلقة، ليقدم تجربة درامية مختلفة تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية.

“قهوة المحطة”.. دراما اجتماعية مشوقة ببطولة جماعية في رمضان

يستعد صناع مسلسل “قهوة المحطة” لتقديم تجربة درامية مشوقة ضمن موسم رمضان 2025، حيث ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال المكونة من 15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية، ليقدم للجمهور قصة تجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، مع تصاعد الأحداث حول جريمة غامضة تحرك مسار الحلقات.

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويضم مجموعة من النجوم، منهم: أحمد غزي، بيومي فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبو الروس، فاتن سعيد، وأحمد ماجد، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

تتنوع مواقع تصوير العمل بين أكثر من 20 موقعًا، تشمل القاهرة ومحافظات الصعيد، ما يضفي على المسلسل طابعًا بصريًا مميزًا يناسب أجواء القصة.

والجدير بالذكر أن الكاتب عبد الرحيم كمال قدّم في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل “الحشاشين”، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، وكان من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، وغيرهم، وإخراج بيتر ميمي.

يترقب الجمهور عرض “قهوة المحطة” بشغف، خاصة مع ما يحمله من حبكة مثيرة وقصة مليئة بالغموض والإثارة، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة في رمضان المقبل.