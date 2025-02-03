رسميًا.. المصري يتعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية امتداد التعاقد عقب نهاية الموسم.

ويأتي تعاقد المصري مع جون إيبوكا من أجل تدعيم هجوم الفريق، وذلك للمنافسة بقوة في بطولة الدوري المصري والكونفدرالية الإفريقية.

الجدير بالذكر أن جون إيبوكا يبلغ من العمر 28 عامًا وقد سبق له اللعب لصفوف فريق إنبي والأهلي الليبي وهو يعد أحد أبرز هدافي الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتم التعاقد مع لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد مد فترة القيد من قبل الاتحاد الإفريقي.