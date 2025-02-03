رسميًا.. المصري يتعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية امتداد التعاقد عقب نهاية الموسم.

ويأتي تعاقد المصري مع جون إيبوكا من أجل تدعيم هجوم الفريق، وذلك للمنافسة بقوة في بطولة الدوري المصري والكونفدرالية الإفريقية.

txt

المصري البورسعيدي يقرر شكوى إنيمبا في كاف

txt

الأهلي يهزم مودرن بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري المصري

الجدير بالذكر أن جون إيبوكا يبلغ من العمر 28 عامًا وقد سبق له اللعب لصفوف فريق إنبي والأهلي الليبي وهو يعد أحد أبرز هدافي الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتم التعاقد مع لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد مد فترة القيد من قبل الاتحاد الإفريقي.

 

الانتقالات الشتوية الحالية الانتقالات الشتوية الدوري المصري الكونفدرالية الإفريقية الكرة المصرية المصري البورسعيدي

مواد متعلقة

مدرب فاركو يعدد مميزات محمود جهاد: سيكون نجم الزمالك الأول
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

شبانة: الأهلي قرر الاستغناء عن علي معلول.. والإدارة غاضبة من أكرم توفيق

أحمد فهيم: أعتذر للحكم نادر قمر الدولة.. وتصرفي ضده خارج عن إرادتي

بشير التابعي: مجلس الأهلي وضع "السكينة" في ظهر حسين لبيب وسلمه للجمهور

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد

حفل للمونديال بالأقصر وموعد بناء الاستاد.. شبانة يكشف مفاجأت لجماهير الأهلي